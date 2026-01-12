Quelle est l’importance des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne pour les Suisses résidant à l’étranger?

Après des mois de négociations, la Suisse et l’Union européenne ont annoncé en décembre 2024 l’aboutissement des négociations autour du paquet d’accords bilatéraux. Le chemin politique reste encore long, car le dossier devra être approuvé par le Parlement et probablement soumis à un référendum populaire.

Ce projet d’accord permet de préserver les droits des plus de 466’000 Suisses qui vivent dans l’Union européenne, estime l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). Grâce à la libre circulation des personnes, les Suisses peuvent choisir librement leur lieu de travail et de résidence au sein des pays de l’UE, bénéficiant ainsi des mêmes droits que les ressortissants de l’UE/AELE.

À vos yeux, quels sont les avantages ou les inconvénients de ce paquet d’accords entre Berne et Bruxelles? Comment ces accords pourraient-ils influencer votre vie? Quel serait l’impact d’un échec de ce dossier devant le Parlement?

