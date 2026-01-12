La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie suisse
Suisses de l'étranger
Restez en contact avec la Suisse

Quelle est l’importance des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne pour les Suisses résidant à l’étranger?

Modéré par:

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Après des mois de négociations, la Suisse et l’Union européenne ont annoncé en décembre 2024 l’aboutissement des négociations autour du paquet d’accords bilatéraux. Le chemin politique reste encore long, car le dossier devra être approuvé par le Parlement et probablement soumis à un référendum populaire.

Ce projet d’accord permet de préserver les droits des plus de 466’000 Suisses qui vivent dans l’Union européenne, estime l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). Grâce à la libre circulation des personnes, les Suisses peuvent choisir librement leur lieu de travail et de résidence au sein des pays de l’UE, bénéficiant ainsi des mêmes droits que les ressortissants de l’UE/AELE.

À vos yeux, quels sont les avantages ou les inconvénients de ce paquet d’accords entre Berne et Bruxelles? Comment ces accords pourraient-ils influencer votre vie? Quel serait l’impact d’un échec de ce dossier devant le Parlement?

Plus

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!
luca4444
luca4444
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.

L'UE est une dictature où____1 la liberté d'expression et de pensée est de plus en plus menacée____2 ils ont détruit notre bien-être____3 ils veulent nous emmener à la guerre avec la Russie____4 la qualité de vie et de travail est terrible.____5 une certaine ursula que personne n'a jamais élue est aux commandes.____6 ils nous remplissent de racailles.nous avons peur de sortir le soir( je m'offre à qui veut faire un tour de nuit à milan)____7 les règlements de l'ue s'ils étaient appliqués bloqueraient votre économie____et je vais m'arrêter là.J'ai eu une petite entreprise et je sais de quoi je parle____ils veulent vous engloutir.c'est tout.ensuite peut-être une belle adhésion à l'otan pour envoyer leurs enfants mourir.____cela peut paraître fou mais étudiez l'histoire.les dictateurs et les rois fous qui nous gouvernent ne cessent de refaire surface.____ces choses ne se trouvent certainement pas dans le corriere del ticino.____recherchez les déclarations des criminels que nous avons au pouvoir dans l'uersss et faites deux et deux.vous pouvez tout trouver sur le web.malheureusement la Suisse est en danger. comprenez-le.

Mi fa piacere contribuire.__io abito a milano ma conosco bene il Ticino.__Non credo che molti in Ticino si rendono conto.__La UE è una dittatura dove____1 la libertà di parola e di pensiero è sempre più minacciata____2 hanno distrutto il nostro benessere ____3 vogliono portarci ad una guerra con la russia____4 la qualita di vita e di lavoro è terribile.____5 comanda una certa ursula che nessuno ha mai eletto.____6 ci stanno riempiendo di gentaglia.abbiamo paura ad uscire la sera( mi offro per chi volesse per un giro notturno a milano)____7 le normative ue se applicate bloccherebbero la vostra economia____e qui mi fermo.Avevo una piccola ditta e so di cosa parlo____vogliono inghiottirvi.tutto qui.poi magari una bella adesione alla nato per mandare i figli a crepare.____so che sembra pazzesco ma studiate la storia.i dittatori ie re i pazzi che ci comandano continuano a riemergere.____queste cose non le trovate certo sul corriere del ticino.____cercate le affermazioni dei delinquenti che abbiamo al potere nella uerss e fate due piu due.Si trova tutto in rete.Purtroppo la Svizzera è in pericolo. capitelo.

JustTheFacts
JustTheFacts
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

L'accord Suisse-Royaume-Uni de 2020 est très important pour les Suisses vivant au Royaume-Uni. ____Malheureusement, l'accord est imparfait, car il n'y a pas de parité pour les Suisses au Royaume-Uni et les Britanniques en Suisse, car les citoyens britanniques sont soumis à des exigences linguistiques pour la résidence permanente en Suisse, alors que les citoyens suisses au Royaume-Uni ne le sont pas.____C'est typiquement ce qui se passe lorsque les mauvaises personnes sont aux négociations.____Le Royaume-Uni a fait un meilleur travail avec l'accord sur le Brexit de l'UE. Par exemple, un Britannique qui obtient la résidence permanente en Pologne n'est pas soumis à des exigences linguistiques. Avant le Brexit, ils avaient besoin du B1.

The Swiss-Uk treaty of 2020 is very important for Swiss living in the UK. ____Unfortunately, the agreement is flawed though, as there is no parity for the Swiss in the UK, and British in Switzerland, because British citizens are subjected to language requirements for Swiss permanent residency, whereas Swiss citizens in the UK are not.____This is typically what happens when the wrong people are at negotiations.____The UK did a better job with the EU Brexit agreement. For example, a Brit getting permanent residence in Poland, is not subject to language requirements. Before brexit they needed B1.

JustTheFacts
JustTheFacts
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Les taux de rémunération suisses doivent être maintenus, afin que les résidents suisses puissent continuer à faire leurs courses chez Aldi et Lidl - et à faire réparer leur voiture en Italie. Ainsi, les résidents suisses resteront plus riches que les résidents de l'UE.

Swiss pay rates must be maintained, so that Swiss residents can continue to shop at Aldi and Lidl - and take their cars to get fixed in Italy. Thus ensuring Swiss residents stay richer than EU residents.

Rainer Bauer
Rainer Bauer
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Jusqu'à présent, le peuple ne sait pas en détail quelles seront les conséquences de cet accord. C'est plus que préoccupant et c'est pourquoi il ne peut y avoir qu'un rejet clair par le peuple.____La neutralité est-elle même seulement touchée ? __Quel sera l'impact sur la démocratie populaire - la Suisse sera-t-elle mise sous tutelle pour certaines décisions - puisque c'est Bruxelles qui décide?__Quel sera l'impact sur la Banque nationale - qui protège et défend le franc.__Le "droit suisse" sera-t-il alors plaidé devant le tribunal de l'UE ?____La Suisse est une grosse proie pour l'UE, elle serait "pillée" en 2 ans et disparaîtrait tout simplement dans l'insignifiance de cette construction "UE" désunie et qui ne fonctionne pas.____Ceux qui ont négocié ce "Dieu merci, ce n'est qu'un projet" - essaient déjà d'utiliser toutes les "astuces de vote" pour permettre l'entrée en vigueur. ____Il y aura un court chapitre dans les livres d'histoire sur ce sujet. ____Il y a aussi eu une démocratie directe en Suisse de 1891 à 2028.........,____Peut-être aurons-nous alors le droit d'introduire un nouvel hymne national - M. Orban serait certainement d'accord - contre quelques milliards:____Bonsoir, bonne' nuit,__couverts de promesses,__sans droits éveillés,__groupements sous le pont'.

Was die Vereinbarung im Detail für Auswirkungen hat, ist dem Volk bis jetzt im Detail nicht bekannt. Das ist mehr als bedenklich und deshalb kann es nur eine deutliche Ablehnung durch das Volk geben.____Ist die Neutralität auch nur angetastet? __Welche Auswirkungen hat es auf die Volksdemokratie -wird die Schweiz bei bestimmten Entscheidungen entmündigt - da Brüssel entscheidet?__welche Auswirkungen hat es auf die Nationalbank - die den Franken schützt und verteidigt.__Wird "Schweizer Recht" dann vor dem EU-Gericht verhandelt?____Die Schweiz ist für die EU eine fette Beute, sie wäre in 2 Jahren "ausgeplündert" und würde in diesem uneinigen, nicht funktionierenden Konstrukt "EU" einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.____Die die diesen "Gott sei Dank nur Entwurf" verhandelt haben - versuchen schon jetzt alle "Abstimmung Tricks" einzusetzen, um das Inkrafttreten zu ermöglichen. ____In den Geschichtsbüchern wird es ein kurzes Kapitel dazu geben. ____Es gab auch mal in der Schweiz eine direkte Demokratie von 1891 bis 2028.........,____Vielleicht dürfen wir dann eine neue Nationalhymne einführen - Herr Orban würde bestimmt zustimmen - gegen ein paar Milliarden:____Guten Abend, gut’ Nacht,__mit Versprechen bedeckt,__ohne Rechte erweckt,__schlupf unter die Deck’

Boots
Boots
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Je me fais l'écho du sentiment exprimé par ceux qui prônent le NON à l'accord bilatéral Suisse-UE et le OUI à la neutralité !

I echo and fully agree with the sentiment expressed by those advocating NO to the Swiss - EU bilateral agreement and YES to neutrality !!!

TITI17
TITI17
@Boots

oui mais si vous vous informer comme il faut la Suisse n

john patriot
john patriot
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Je ne suis pas d'accord avec cet accord. Il signifierait que la Suisse devrait accepter toutes les règles de l'UE, présentes et futures. L'UE veut simplement obtenir de l'argent de la Suisse. Nous devrions accepter les décisions de juges étrangers. Nos règles pourraient être renversées par la dictature de Bruxelles. La majorité du peuple suisse votera NON à ce projet d'accord. Pourquoi la Suisse doit-elle payer pour exporter vers l'UE alors que l'UE vend plus à la Suisse que nous n'exportons vers l'UE. L'UE va imploser à moyen terme car elle est dirigée par des politiciens non élus qui ont échoué et qui sont en faillite. Il s'agit d'une organisation qui n'est pas pour la Suisse, nous devons rester neutres et indépendants.

I disagree with this agreement. It would mean Switzerland would have to agree to all UU rules present and future. The EU just wants money from Switzerland. We would have to agree to foreign judges rulings Our rules could be overturned by the Brussels dictatorship. The majority of the Swiss people will vote NO to this draft agreement. Why must Switzerland pay to export to the EU when the EU sells more to Switzerland than we export to the EU. The EU wil in the middle future implode as it is ruled by unelected failed politicians and is bankrupt. This is an organization which is not for Switzerland we must remain neutral and independent

wadel jocelyne
wadel jocelyne
@john patriot

vous avez raison l'union européenne et Bruxelles sont une dictature ils font ce qu'ils veulent nous impose des lois a leurs convenance et bien souvent en secret sans nous prévenir et si on désobéi elle nous fait payer des grosses amandes je suis française la vie et devenue un enfer si vous avez l'occasion renseigner sur ce qu'il se passe chez nous en dehors des media subventionner par les politiques qui ne font que mentir

SharonaStaeger
SharonaStaeger
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Une diversité accrue sur le marché suisse de la vente au détail par des entreprises plus compétitives permettrait non seulement de faire baisser les prix, mais aussi d'encourager l'innovation et un meilleur service à la clientèle. Cette concurrence pourrait inciter les entreprises établies comme Coop, Migros et les CFF à améliorer leurs offres et, en fin de compte, profiter aux consommateurs. .

Eine erhöhte Vielfalt im Schweizer Einzelhandelsmarkt durch wettbewerbsfähigere Unternehmen würde nicht nur die Preise senken, sondern auch Innovationen und besseren Kundenservice fördern. Diese Konkurrenz könnte etablierte Unternehmen wie Coop, Migros und SBB dazu bringen, ihre Angebote zu verbessern und letztlich den Verbrauchern zugutekommen. .

H. Trickler
H. Trickler
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Même si l'accord présente certains avantages (économiques), je ne veux pas avaler l'horrible crapaud (juges étrangers et ingérence de l'UE).

Si le rejet par le peuple est un fait, l'UE rampera sans aucun doute à quatre pattes et acceptera un traité _économique_ bilatéral équilibré.

D'autres thèmes intéressants pour les deux parties, comme les études et la formation, etc., feront également l'objet de solutions appropriées.

On ne voit d'ailleurs pas pourquoi l'UE a récemment conclu des accords commerciaux bilatéraux équilibrés avec d'autres continents économiquement importants et ne veut profiter autant qu'avec la Suisse :

Ce n'est pas nous, mais l'UE qui fait du cherry picking :-((

Auch wenn das Abkommen gewisse (wirtschaftliche) Vorteile bringt, will ich die grauslige Kröte (Fremde Richter und Einmischung der EU) nicht schlucken.

Wenn die Ablehnung durch das Volk Tatsache ist, wird die EU zweifellos zu Kreuze kriechen und einem ausgewogenen bilateralen _Wirtschafts_ Vertrag zustimmen.

Über weitere beidseits interessante Themen wie Studium und Ausbildung etc. wird man ebenfalls passende Lösungen finden.

Es ist auch gar nicht einzusehen, warum die EU kürzlich mit anderen wirtschaftlich bedeutenden Kontinenten ausgewogene bilaterale Handelsabkommen abgeschlossen hat und nur mit der Schweiz derart viel mehr profitieren will:

Nicht wir sondern die EU macht Rosinen-Pickerei :-((

Gabriel David-christian
Gabriel David-christian

Plus de Deux milles ans d'évolutions, bon chemins,pour l'occident,chemins fesant... gardé cap.

dariogia@gmail.com
dariogia@gmail.com
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.

Environ 500 000 citoyens vivent à l'étranger, dans des pays de l'UE, environ 300 000 autres dans des pays non membres de l'UE et près de 10000000 vivent en Suisse. Le rapport est de 1 / 20 . Ce rapport indique clairement le poids à accorder aux accords en raison de l'impact qu'ils ont sur les citoyens. Les accords actuels ont été élaborés en mettant l'accent sur l'économie et non sur d'autres aspects essentiels tels que la socialité et le respect de l'environnement. La Confédération a choisi la "durabilité" à long terme comme pilier de son développement, de sorte que même dans son approche des pays étrangers, elle devrait / aurait dû prendre en compte d'autres aspects que les aspects économiques.
Malheureusement, la voie menant au nouveau paquet bilatéral a été menée avec trop peu de considération pour les besoins de la population résidente, ce qui a déclenché une controverse sur le lieu de la discussion et mis sur une mauvaise voie les travaux visant à soumettre le paquet au vote, qui était voué à être rejeté. Seule une partie de la gauche, trompée par les fausses promesses européennes, un Bruxelles englouti par la bureaucratie et les individus louches, soutient aujourd'hui l'accord global. Lors du vote, l'échec était annoncé.

Circa 500000 cittadini che vivono all'estero, in paesi UE, circa altri 300000 in paesi non UE e quasi 10000000 che vivono in Svizzera. Il rapporto è 1 / 20 . La proporzione fa capire quanto sia il peso da dare agli accordi per l'impatto che questi hanno sui cittadini. Gli attuali accordi sono stati elaborati con il focus sull'economia e non su altri aspetti centrali come la socialità e il rispetto per l'ambiente. La Confederazione ha scelto la "sostenibilità* a lungo termine come filone portante dello sviluppo, per cui anche nell'approccio verso l'estero dovrebbe / avrebbe dovuto considerare anche altro se non gli aspetti economici.
Purtroppo la via verso il nuovo pacchetto bilaterale è stato condotto considerando troppo poco le esigenze della popolazione residente, innescando polemica al posto di discussione e mettendo su una brutta strada tutta in salita il lavoro per portare al voto il pacchetto, destinato ad essere rifiutato. Solo una parte della sinistra, illusa da false promesse europee, da una Bruxelles fagocitata dalla burocrazia e da loschi individui, sostiene ormai il pacchetto di accordi. In votazione, fallimento preannunciato.

kaiSer030%?
kaiSer030%?
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Les accords bilatéraux sont inutiles pour la Suisse et n'apportent qu'une mise sous tutelle de notre population.
pour notre population.

Die Bilateralen Verträge sind für die Schweiz nutzlos und bringen nur Bevormundungen
für unsere Bevölkerung.

JustTheFacts
JustTheFacts
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@kaiSer030%?

Au contraire, de nombreux Suisses sont heureux de pouvoir travailler dans l'Union européenne. Les bilatérales ont facilité les choses.

To the contrary; many Swiss people are happy to be able to work in the European Union. The bilateral made that easy.

Erika & Walter Brand
Erika & Walter Brand
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Il ne s'agit pas d'un "paquet d'accords bilatéraux" mais d'un traité de soumission unilatéral qui limite fortement la souveraineté suisse et les droits constitutionnels des citoyens suisses et qui ne sera jamais accepté par le souverain, le citoyen. Nous ne nous laisserons en aucun cas imposer des lois et des juges étrangers. Cela a déjà été juré en 1291 sur le Grütli et a fait ses preuves pendant de nombreux siècles.
Les électeurs et les cantons rejetteront à une large majorité ce paquet qui détruit les fondements de l'État suisse si le Conseil fédéral et le Parlement n'en sont pas capables ou n'ont pas le courage/le courage de le faire.

Das ist kein "bilaterales Vertragspaket" sondern ein einseitiger, die Schweizer Souveränität und die verfassungsmässigen Rechte der CH-Bürger stark einschränkender Unterwerfungsvertrag, der vom Souverän, dem Stimmbürger niemals angenommen werden wird. Wir werden uns keinesfalls fremde Gesetze und Richter aufoktrieren lassen. Das wurde bereits 1291 auf dem Rütli geschworen und hat sich über viele Jahrhunderte bewährt.
Die Stimmbürger und die Stände werden dieses Paket, welches das schweizerische Staatsfundament zerstört, mit grosser Mehrheit ablehnen, wenn Bundesrat und Parlament dazu nicht fähig sind bzw. den Mut/Courage dazu nicht aufbringen.

Major Wedgie
Major Wedgie
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Erika & Walter Brand

Nous sommes d'accord. Plus la Suisse se rapprochera de l'UE, plus nous serons contrôlés et plus nous nous appauvrirons. Regardez ce qui est arrivé à l'Allemagne. Mon opinion est que l'UE veut ramener tous les pays au même niveau et non pas les élever.

Agreed. The closer Switzerland allows itself to move closer to the EU, the more controlled & poorer we the people will get. Look what happened to Germany. My opinion is that the EU wants to bring all countries down to to same level and not up.

JustTheFacts
JustTheFacts
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Erika & Walter Brand

"Ceci a été juré sur le Rütli en 1291"____Avez-vous une citation ?

"This was sworn on the Rütli in 1291”____Do you have a citation

e.puglisi.suisse@gmail.com
e.puglisi.suisse@gmail.com
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.

A mon avis, il y a des avantages et des inconvénients.
Les inconvénients sont ceux généralement énumérés par ceux qui ne sont pas d'accord et qui pensent que le monde pour la Suisse est encore semblable à ce qu'il était avant les années 2000.
Malheureusement, ce n'est pas le cas !
Malheureusement, un quart de siècle s'est déjà écoulé depuis 2000 et le monde est encore plus différent et complexe et, pour un petit pays comme la Suisse, même dangereux. Non seulement pour l'économie, mais surtout pour la défense.
Aujourd'hui, nous dépendons non seulement de ceux qui achètent nos biens et nos services, mais aussi de ceux qui, en Europe, avec leurs armées unies aux nôtres, peuvent nous défendre dans ce nouveau monde de prédateurs, qui repose de plus en plus sur des centres d'influence, des relations et des rapports de force géostratégiques (y compris militaires).
Saluons donc les accords et les ententes avec nos quatre pays de l'UE qui entourent nos frontières.

A mio parere ci sono pro e contro.
I contro sono quelli elencati in genere da chi non e' d'accordo e crede che il mondo, per la Svizzera, sia ancora simile a quello anteriore agli anni 2000.
Purtroppo non e' cosi!
Purtroppo dal 2000 ad oggi e' gia trascorso un ulteriore quarto di secolo e il mondo e' ancora piu' diverso e complesso e, per un piccolo Paese come la Svizzera, anche pericoloso. Non solo per l'Economia, ma soprattutto per la Difesa.
Oggi dipendiamo non solo da chi ci compra le nostre merci e i nostri servizi, ma da chi, in Europa, con i loro eserciti uniti al nostro, ci potra' difendere in questo nuovo mondo di predatori, semore piu basato su centri di influenza geostrategica e rapporti ed equilibri di forza (anche militare).
Quindi ben vengano accordi ed intese con i nostri 4 Paesi della UE che attorniano le nostre frontiere

Rafiq Tschannen
Rafiq Tschannen
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Ma fille vit à Amsterdam. Grâce aux lois sur la libre circulation en vigueur entre la Suisse et l'UE, elle n'a aucun problème pour vivre, étudier et travailler dans cette ville. J'espère que cela pourra continuer.

My daughter lives in Amsterdam. With the free movement laws in place between Switzerland and the EU she has no problems living and studying and working there. I hope this could continue.

OCRAM
OCRAM
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
@Rafiq Tschannen

Il aurait tout aussi bien pu y vivre sans accord !

Avrebbe benissimo potuto viverci anche senza accordi!

H. Trickler
H. Trickler
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Rafiq Tschannen

Cela serait tout aussi possible sans ou avec des accords bilatéraux !

Auch ohne oder mit bilateralen Verträgen wäre dies genau so gut möglich!

JustTheFacts
JustTheFacts
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@H. Trickler

Indépendamment de la loi, ce qui est possible dépend souvent d'un bureaucrate et c'est là que réside le problème.

Regardless of the law, what is possible is often dependent on a bureaucrat and therein lays the issue.

Anonyme
Anonyme
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

L'Union européenne est une machine à laver. L'UE est favorable à l'immigration et à l'intégration, mais n'a aucune responsabilité en cas d'échec. Je ne crois pas que la Suisse ait de réels avantages à suivre les accords de l'UE et les politiciens s'autoproclament de leur propre importance et creusent un grand trou pour le peuple suisse en acceptant que l'UE ait des pouvoirs incontrôlés.

EU is woke. EU is pro-immigration and pro-integration but has no accountability if that fails. I do not believe Switzerland have any real benefits for following EU agreements and the politicians are self-proclaiming their own importance and digging a big hole for swiss people by agreeing with EU with unchecked powers.

Fastegene
Fastegene
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

L'UE est. Une création du milieu du 20e siècle qui est dépassée. La Suisse est bien plus avancée et signe des accords de libre-échange avec la Chine. Elle entretiendra de meilleures relations avec les États-Unis que n'importe quel pays de l'UE, ce qui signifie que les entreprises américaines continueront d'investir ici. En bref, ces accords sont inutiles et le peuple suisse doit voter non.

The EU is. Mid-20th century creation that is outdated. Switzerland is way more forward and is signing free trade agreements with China and will maintain better relationships with the US than any country of the EU, which means US companies will still invest here. In brief, these agreements are useless and the Swiss people must vote no.

OCRAM
OCRAM
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
@Fastegene

Attendez et espérez ! Vous verrez quel bel avenir avec Trump, Poutine et Xi Jinping comme nouveaux dictateurs du monde ! La myopie est toujours dangereuse et doit être corrigée au plus vite, sinon il y aura des ennuis pour tout le monde !

Aspetta e spera! Vedrai che bel futuro con Trump, Putin e Xi Jinping quali nuovi dittatori del mondo intero! La miopia è sempre pericolosa e va corretta al più presto, se no saranno guai per tutti!

JustTheFacts
JustTheFacts
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Fastegene

C'est pourquoi le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne.

Hence why the UK left the European Union.

Marcel43
Marcel43

Tout accord avec l'u-e equivaut à une trahison de la neutralité.

H. Trickler
H. Trickler
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@Marcel43

Un accord purement commercial, comme autrefois le traité de Rome, ne poserait pas de problème.

Ein reines Handelsabkommen wie früher die Römer-Verträge wäre unproblematisch.

adilo37
adilo37
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Pourquoi devrions-nous simplement adopter des lois et des dispositions, même celles que nous ne connaissons même pas et qui n'ont rien à voir avec l'exportation ? Qui commande dans notre pays ? Pouvons-nous dire NON aux lois européennes 10, 20 ou 30 fois par mois par référendum ? Si nous parvenons effectivement à dire NON par le biais d'un vote, l'UE nous punira en prenant des mesures compensatoires ! Est-ce que nous le méritons ? Quel autre État qui exporte vers l'UE accepte de telles conditions, qui n'ont rien à voir avec l'exportation, la libre circulation des personnes, les juges étrangers ? Pas un seul ! La coopération, comme nous l'avons fait depuis des décennies avec de nombreux États et comme nous le faisons encore en particulier avec nos voisins, OUI, les assujettis aux ordres, NON ! Quand les turbos de l'UE le comprendront-ils enfin ?

Warum sollen wir Gesetze und Bestimmungen, selbst solche, die wir noch nicht einmal kennen, und die mit dem Export nichts zu tun haben, einfach übernehmen? Wer befiehlt in unserem Land? Können wir im Monat 10, 20, 30Mal durch Volksabstimmung zu EU-Gesetzen NEIN sagen? Wenn wir es mittels Abstimmung tatsächlich mal fertig bringen würden NEIN zu sagen, wird die EU uns bestrafen, sog Ausgleichsmassnahmen! Haben wir das verdient? Welcher andere Staat, der in die EU exportiert, übernimmt solche Bedingungen, die mit dem Export nichts zu tun haben, PFZ, fremde Richter? Kein einziger! Zusammenarbeit wie wir das seit Jahrzehnten mit vielen Staaten gemacht haben und im Besonderen mit unseren Nachbarn immer noch machen JA, Unterjochte als Befehlsempfänger NEIN! Wann begreifen das endlich die EU-Turbinnen und die EU-Turbos?

Bellarivaca@aol.com
Bellarivaca@aol.com
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Madame Amherd n'a pas parlé pour la Suisse mais seulement pour le Conseil fédéral, et peut-être pas pour l'ensemble du Conseil fédéral, et Madame Van der Lyen n'a pas parlé pour toute l'Europe mais pour les pays qui font partie de l'UE. Les deux dames l'ont ignoré dans leurs grands discours. Tant que tous les détails ne sont pas clairs pour le peuple suisse, aucun argent supplémentaire ne devrait être versé par la Suisse à l'UE. Oui, l'UE a désespérément besoin de plus de revenus et pour cela, la Suisse est la vache à traire. L'UE a déjà accueilli tant de pays corrompus que c'est une moquerie complète. Pourquoi la Suisse veut-elle se soumettre à leur joug ?

Frau Amherd hat nicht fuer die Schweiz gesprochen sondern nur fuer den Bundesrat und da möglicherweise nicht fuer den ganzen Bundesrat und Frau Van der Lyen hat nicht fuer ganz Europa gesprochen sondern fuer die Länder die der EU angehören. Die beiden Damen haben das glimpflich ignoriert in ihren grossen Reden. Solange nicht alle Details fuer das Schweizer Volk einsichtlich sind sollten keine weiteren Gelder von der Schweiz an die EU gehen. Ja, die EU braucht bitter nötig mehr Einnahmen und dafuer ist die Schweiz die Kuh zu melken. Die EU hat bereits so viele korrupte Länder aufgenommen, es ist ein kompletter Hohn. Warum will sich die Schweiz unter deren Joch geben?

OCRAM
OCRAM
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
@Bellarivaca@aol.com

Si vous avez l'illusion que la Suisse pourrait se passer de l'UE, vous êtes vraiment en dehors de l'histoire !

Se ti illudi che la Svizzera potrebbe fare senza l'UE, sei proprio fuori dalla storia!

H. Trickler
H. Trickler
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.
@OCRAM

La Suisse se portera beaucoup mieux sans le traité d'Union européenne !

Votre formulation "se passer de l'UE" est beaucoup trop vague :-(

Die Schweiz wird ohne Untewerfungsvertrag sehr viel besser da stehen!

Ihre Formulierung "ohne die EU auskommen" ist viel zu vage :-(

Anonyme
Anonyme
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Les accords bilatéraux sont certainement importants pour la Suisse aussi, mais les préoccupations des deux partenaires de négociation doivent être prises en compte de manière appropriée. Sur ce point, je pense que l'UE n'agit pas en partenaire et traite la Suisse d'une manière ou d'une autre et souvent comme un petit "quémandeur". C'est pourquoi il vaut mieux ne pas avoir d'accord qu'un mauvais accord. Lorsqu'il s'agit de paiements à l'UE, ils attendent avidement que les virements arrivent. Et, les chantages de l'UE devraient être critiqués et rejetés par la Suisse avec la plus grande clarté. La Suisse est peut-être petite et un peu "bégueule", mais c'est un pays souverain et a fortiori prospère. Nous ne devons pas tout laisser faire par l'UE.
last but not least !
La Suisse prouve toujours et encore qu'elle est capable de négocier et qu'elle n'est pas toujours "obstinée". La petite Suisse a pu signer un "accord de libre-échange" avec la Chine. A la satisfaction des deux parties. Et cet accord repose sur des bases solides. Avec l'Inde, on est en bonne voie pour faire de même. La Suisse doit seulement veiller à ce que les AMIS ne se mêlent pas toujours de nos affaires et ne nous imposent pas également des conditions.
"L'acte le plus courageux est encore de penser par soi-même. Et à haute voix".

Bilaterale Abkommen sind sicher auch für die Schweiz wichtig, aber es sollen und müssen die Anliegen beider Verhandlungs-Partner angemessen berücksichtigt werden. Hier denke ich, dass die EU nicht partnerschaftlich agiert und die Schweiz irgendwie und oft als einen kleinen "Bittsteller" behandelt. Deshalb, besser kein Abkommen als ein schlechtes Abkommen. Wenn es um Zahlungen an die EU geht warten sie gierig bis die Überweisungen eintreffen. Und, die Erpressungen der EU sollten von der Schweiz mit aller Klarheit kritisiert und zurückgewiesen werden. Die Schweiz mag klein und etwas "bockig" sein, aber sie ist ein souveränes und erst recht ein erfolgreiches Land. Wir müssen und von der EU nicht alles bieten lassen.
last but not least!
Die Schweiz beweist immer und immer wieder, dass sie verhandlungsfähig und eben nicht immer "bockig" ist. Die kleine Schweiz hat mit China ein "Freihandels-Abkommen" unterzeichnen können. Zur Zufriedenheit beider Seiten. Und dieses Abkommen steht auf soliden Füssen. Mit Indien ist man auf gutem Weg, das gleiche zu tun. Die Schweiz muss nur aufpassen, dass uns die AMIS nicht immer dreinreden und ebenfalls auflagen machen.
"Die mutigste Tat ist immer noch, selbst zu denken. Und zwar laut."

OCRAM
OCRAM
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
@Anonyme

Oui, il n'y aurait que des avantages au libre-échange avec la Chine, qui reste un pays totalitaire ne garantissant pas les libertés les plus élémentaires. Combien d'entreprises et d'usines ont fermé dans toute l'Europe et aux États-Unis à cause d'accords commerciaux avec un immense pays à bas salaires qui ne respecte même pas le droit des brevets ? L'Occident, en laissant copier tous nos brevets, a permis à la Chine de connaître un boom économique sans précédent, tandis que nous continuons à dépérir avec des salaires qui stagnent. Nous n'avons même plus d'aciéries en Europe ( !) et en cas de crise internationale, nous devrions importer tout ce qui est essentiel des Chinois, qui domineraient alors le monde entier !

Si, ci sarebbero solo vantaggi col libero scambio con la Cina, che è tuttora un paese totalitario senza garanzia delle libertà più elementari Quante ditte e fabbriche hanno chiuso in tutta Europa e USA a causa degli accordi commerciali con un paese enorme a bassi salari che non rispetta nemmeno la legge sui brevetti? L'occidente, lasciando copiare tutti i nostri brevetti, ha fatto sì che la Cina conoscesse un boom economico mai visto prima, mentre noi si continua a decadere coi salari fermi al palo. Non abbiamo più nemmeno le acciaierie in Europa (!) e in caso di crisi internazionale, dovremmo importare tutto quanto di essenziale dai cinesi che così domineranno il mondo intero!

JustTheFacts
JustTheFacts
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.
@Anonyme

" La petite Suisse a pu signer un "accord de libre-échange" avec la Chine."____Pourquoi suis-je taxé lorsque je commande des produits sur AliExpress ?

" Little Switzerland was able to sign a "free trade agreement" with China.”____Why do I get taxed when I order stuff from AliExpress then

