Conseil d’Etat fribourgeois: Jean-François Steiert ne se représente pas

Keystone-SDA

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert ne briguera pas un nouveau mandat lors des élections cantonales de cet automne. A 65 ans, le socialiste entend poursuivre son engagement "sous d'autres formes et à un autre rythme".

1 minute

(Keystone-ATS) «Je ne pars pas à la retraite», a déclaré vendredi le ministre des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement devant la presse. «Je n’ai jamais complètement abandonné le domaine de la santé puisque (…) j’ai deux, trois mandats en parallèle du Conseil d’Etat» dans ce domaine.

«Je pense que c’est un domaine clé de la politique suisse où on a besoin à la fois de qualité, d’efficacité mais aussi d’une dimension sociale», a-t-il ajouté, précisant avoir encore «un peu d’énergie» pour poursuivre son engagement.

«Dix ans au Conseil d’Etat, c’est une bonne durée», écrit-il dans une lettre au président du Grand Conseil expliquant sa décision. Sa deuxième législature a permis de réaliser «un certain nombre d’avancées significatives» et d’autres dossiers importants doivent être soumis au Parlement d’ici à la fin de son mandat.

Agé de 65 ans, Jean-François Steiert est entré en 2017 au Conseil d’Etat fribourgeois, qu’il a présidé en 2021 et l’an dernier. De 2007 à 2017, le politicien avait siégé au Conseil national.

Les élections pour renouveler le gouvernement et le parlement fribourgeois se tiendront le 8 novembre.