Départ de Steiert: le programme d’assainissement n’a joué aucun rôle

Keystone-SDA

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert, qui ne briguera pas de nouveau mandat, a expliqué que le programme d'assainissement (LAFE), combattu par son parti, n'avait pas joué de rôle dans sa décision. Il n'exclut pas d'être candidat aux Etats en 2027.

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(Keystone-ATS) Agé de 65 ans, Jean-François Steiert a expliqué que les résultats du parti socialiste lors des dernières élections communales l’avaient convaincu «qu’il pouvait partir serein» car la relève est présente. «Les jeunes en politique ont besoin de beaucoup d’idéalisme mais aussi d’ambition. Il faut savoir leur faire de la place et ne pas rester trop longtemps», a-t-il ajouté.

A la fin de son mandat, le chef de la direction du développement durable, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement aura siégé dix ans au Conseil d’Etat. Par le passé, il avait siégé déjà dix ans au Conseil national.

Interrogé sur un intérêt à une candidature au Conseil des Etats en 2027, le socialiste a répondu: «Je ne pars pas à la retraite. C’est un scénario éventuel à discuter avec mon parti pour reconquérir le siège de gauche».

Candidats désignés le 30 mai

La loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE), combattue par la gauche et sur laquelle la population se prononcera le 26 avril, n’a pas eu d’influence sur le choix de Jean-François Steiert de quitter le Conseil d’Etat. Ce dernier est convaincu que ce programme permettra de générer les recettes nécessaires pour mener à bien les projets d’envergure.

Le PS fribourgeois désignera ses candidats pour le Conseil d’Etat lors du Congrès du 30 mai. Les élections pour renouveler le gouvernement et le parlement fribourgeois se tiendront le 8 novembre.