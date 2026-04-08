Delta Air Lines plombé au 1er trimestre par les coûts du carburant

Keystone-SDA

La compagnie américaine Delta Air Lines a accusé au premier trimestre une perte nette de 289 millions de dollars (2310 millions de francs), plombée par la flambée des coûts du kérosène, malgré la croissance de son activité.

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(Keystone-ATS) Delta Airlines a réalisé sur cette période un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an.

Mi-mars, son patron Ed Bastian avait relevé les prévisions de chiffre d’affaires, portant la fourchette à +7% à +9% à données comparables, contre +5 à +7% précédemment, évoquant un bond des ventes notamment en mars.

Les ventes ont été portées par les segments «premium, corporate et fidélité», indique le groupe.

En revanche, le résultat net a reculé de 529 millions le faisant passer dans le rouge avec une perte de 289 millions de dollars.

Le bénéfice par action hors élements exceptionnels, la référence à Wall Street, ressort en hausse de 44% à 0,64 dollar, au dessus des attentes des analystes.

Au deuxième trimestre, le groupe prévoit un bénéfice avant impôts d'»environ 1 milliard de dollars», en dépit d’une augmentation de plus de 2 milliards de dollars des dépenses de carburant.

«Même si la flambée récente du carburant pèse actuellement sur les résultats, je suis convaincu que cet environnement, au final, renforce le leadership de Delta et accélère sa capacité bénéficiaire à long terme», a assuré Ed Bastian, cité dans le communiqué.

Ces chiffres montrent «la solidité du modèle économique» de Delta Air Lines, estiment les analystes de TD Cowen dans une note.

La compagnie aérienne a la particularité de posséder sa propre raffinerie.

Les dépenses liées à la raffinerie ont augmenté de 56% et celles liées au carburant et aux taxes inhérentes ont connu une hausse de 14%.

L’entreprise avait déjà indiqué que le bond des prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient avait entraîné un surcoût estimé à 400 millions de dollars en mars.

«Notre stratégie intégrée en matière de carburant constitue un élément de différenciation unique, la rentabilité de notre raffinerie compensant partiellement l’augmentation des marges de raffinage. À prix actuels, la raffinerie devrait apporter un avantage de 300 millions de dollars pour le deuxième trimestre», a souligné dans le communiqué Dan Janki, qui était directeur financier de Delta Air Lines jusque fin mars.

Mardi, un accord a été conclu entre l’Iran et les Etats-Unis sur un cessez-le-feu de deux semaines en échange d’une réouverture du détroit d’Ormuz, bloqué par Téhéran depuis le déclenchement des frappes américaines et israéliennes fin février.