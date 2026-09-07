Haben Sie noch Vertrauen in die Politik?

Sinkendes Vertrauen in den Staat und wachsender Populismus sind Themen, die viele beschäftigen – auch in den Sozialwissenschaften.

Die Politikwissenschaftlerin Eri Bertsou von der Universität St. Gallen hat zum Beispiel den Eindruck: Vertrauen verschwindet nicht, es verschiebt sich. Wer der Regierung nicht mehr traut, schenkt sein Vertrauen vielleicht einer populistischen Führungsfigur oder wissenschaftlichen Expert:innen.

Was denken Sie darüber? Oder haben Sie selbst das Vertrauen in die Politik verloren – und falls ja, warum?

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