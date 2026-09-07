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Haben Sie noch Vertrauen in die Politik?

Gastgeber/Gastgeberin

Als Reporter berichte ich über Entwicklungen in der Demokratie, bei denen die Schweizer Perspektive relevant wird. Ich bin Schweizer und seit langem fasziniert von der Art und Weise, wie öffentliche Diskussionen die Gesellschaft prägen.

Sinkendes Vertrauen in den Staat und wachsender Populismus sind Themen, die viele beschäftigen – auch in den Sozialwissenschaften.

Die Politikwissenschaftlerin Eri Bertsou von der Universität St. Gallen hat zum Beispiel den Eindruck: Vertrauen verschwindet nicht, es verschiebt sich. Wer der Regierung nicht mehr traut, schenkt sein Vertrauen vielleicht einer populistischen Führungsfigur oder wissenschaftlichen Expert:innen.

Was denken Sie darüber? Oder haben Sie selbst das Vertrauen in die Politik verloren – und falls ja, warum?

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