Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Depuis 2024, on compte à nouveau davantage d’États autocratiques que démocratiques dans le monde. Et les dictatures s’emploient activement à nuire aux démocraties à coups de guerres hybrides et de propagande.

Plusieurs démocraties libérales ont ainsi connu ces dernières années un recul démocratique. Dans certains cas, l’indépendance d’institutions clés telles que la justice ou la presse libre est délibérément attaquée.

Pour les adversaires de la démocratie, la numérisation permet l’ouverture de nouvelles brèches.

