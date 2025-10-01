La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Modéré par:

En tant que journaliste, je couvre les développements de la démocratie où la perspective suisse devient pertinente. Je suis Suisse et je suis depuis longtemps fasciné par la manière dont les débats publics façonnent la société.

Depuis 2024, on compte à nouveau davantage d’États autocratiques que démocratiques dans le monde. Et les dictatures s’emploient activement à nuire aux démocraties à coups de guerres hybrides et de propagande.

Plusieurs démocraties libérales ont ainsi connu ces dernières années un recul démocratique. Dans certains cas, l’indépendance d’institutions clés telles que la justice ou la presse libre est délibérément attaquée.

Pour les adversaires de la démocratie, la numérisation permet l’ouverture de nouvelles brèches.

Votre avis nous intéresse. Selon vous, les institutions démocratiques de votre pays résisteraient-elles à l’accès au pouvoir d’un dirigeant autocratique? Avez-vous connaissance de projets visant à renforcer la démocratie chez vous?

Partagez votre expérience!

Joignez-vous à la discussion

Les commentaires doivent respecter nos conditions. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez suggérer d'autres idées de débats, n'hésitez pas à nous contacter!
Ennemi de la ploutocratie actuelle, regardez ces milliardaires qui nous gouvernent, ou alors ils possèdent les médias et ce depuis longtemps. De Berlusconi à Trump, la liste est longue...

La masse populaire se plie mais ne résiste presque jamais. __L'image du président de l'UDC utilisant la violence (par le geste, mais violence quand-même) en transperçant les accords entre Berne et Bruxelles avec une hallebarde me fait plutôt penser à la violence dictatoriale de Mallei en Argentine contre le progrès social et toutes les lois établies démocratiquement visant à plus d'égalité citoyenne ou à la montée en grade de la violence de Trump face à ses opposants, parfois simples humoristes... Avec l'UDC actuelle la Suisse se dirige gentiment vers la dictature d'un seul parti qui n'a jamais rien apporté de nouveau au pays (même lorsque son mentor Blocher était à la tête du département ad hoc pour lutter contre l'immigration) mais n'a fait que contester.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Labranche

Vous exprimez beaucoup d'opinions et votre regard sur un seul parti, mais avez-vous quelque chose à ajouter à la question ? Vous avez éludé la question.

imarix
imarix
Savez-vous que nos téléphones sans racines, la numérisation et Internet signifient la mort de la démocratie ?

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@imarix

Je n'ai pas connaissance de ce fait, mais je sais que de nombreuses personnes s'en préoccupent. ____Vous serez peut-être également intéressé par notre article sur les personnes qui renoncent aux smartphones par conviction : https://www.swissinfo.ch/eng/digital-democracy/its-political-why-some-people-refuse-to-have-a-smartphone/89012366

imarix
imarix
@Benjamin von Wyl

Merci, je vais jeter un coup d'œil.

imarix
imarix
@Benjamin von Wyl

le problème est que le doxxing est devenu une tendance. nos voisins peuvent choisir d'être connectés en ligne.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@imarix

Il y a bien sûr de nombreux problèmes - la question est de savoir lesquels font bouger ou ébranlent la démocratie dans son ensemble ? ____Doxxing en tant que forme de violence en ligne a certainement un lien avec cet article constructif sur le discours haineux : https://www.swissinfo.ch/eng/digital-democracy/how-counterspeech-is-tackling-hate-speech-in-2025/88874333

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Un sujet intéressant, bien que difficile, peut être la manière dont les gens reconnaissent la désinformation, trouvent et vérifient la vérité. Dans les années 2020, le public est devenu de plus en plus sensible à la désinformation. De nombreuses personnes remarquent par exemple que Swissinfo reçoit un flot d'articles incohérents qui dénigrent l'OTAN, la coopération internationale et les étrangers en général. C'est le thème favori de la machine de propagande russe en Europe occidentale.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Jorg Hiker

Vous avez raison de dire qu'il s'agit d'un sujet important. Et nous essayons de nous en occuper régulièrement. ____Concernant les contributions que nous recevons : Nous essayons de traiter tout le monde de manière équitable - pas seulement à cause des auteurs, mais aussi de tous les autres qui lisent et qui souhaitent un espace de débat agréable.

simonfj
simonfj
C'est drôle, Ben, ____Je regarde depuis 50 ans comment "l'industrie des médias" a évolué. Au moins, les médias privés ont évolué. Les médias publics (nationaux) sont probablement les plus indulgents de toutes les institutions démocratiques depuis l'invention du World Wide Web.____Indépendamment de leur nationalité, les SFR de ce monde ont sorti leurs produits assez immunisés contre les effets de Facebook et autres. Aujourd'hui, ils sont mis au pied du mur, les Etats-Unis étant le meilleur exemple de la manière dont les systèmes politiques peuvent passer d'une république à une autocratie d'un simple trait de plume d'un président. ____Dans le monde démocratique, des milliers de projets visent à inverser cette tendance. Mais apportons cette recherche globale dans VOTRE monde et à vos collègues SWI. ____Lillian, votre directrice de swissinfo, s'est associée à certains de ses collègues qui dirigent des chaînes de télévision nationales pour financer ce projet. (Je vous renvoie à un podcast https://mediauncovered.podbean.com/e/the-public-spaces-incubator/ qui en décrit les raisons) avec un lien en bas de la page vers https://newpublic.org/psi____So. Le défi pour vous est le suivant : êtes-vous prêts, vous et vos collègues, pour ce projet dont votre directrice pense qu'il pourrait renforcer la démocratie ? ____Je pense que vous l'êtes.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@simonfj

Bonjour,____Merci pour votre contribution. Notre directrice est Larissa Bieler. Nous apprécions la référence au Public Spaces Incubator - je suppose donc que vous en tirez un espoir pour la démocratie ? ____Dies est en effet le thème du débat.

Ludwig von Hrabica
Ludwig von Hrabica
Non. Depuis qu'un fou est au gouvernement, mon pays n'est plus un État de droit, mais un État policier.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Ludwig von Hrabica

Je suis désolé de l'apprendre. Voulez-vous me dire de quel pays il s'agit ? Ou nous donner d'autres indications sur la manière dont vous pensez que cela a pu se produire.

Anubis
Anubis
Nous sommes déjà une autocratie. Les médias d'État (y compris la SRF) rapportent rarement des informations impartiales et ce, bien entendu, à gauche, en vert. La propagande censure les opinions conservatrices. Les votes sont invalidés par le droit international. Nous ne sommes plus neutres depuis longtemps et nous nous allions aux plus grands criminels de guerre que le monde ait jamais connus, l'OTAN. L'autocratie (l'UE) nous est vendue comme une démocratie, bien que Mme VDL n'ait jamais été élue par aucun peuple, le Parlement européen est en même temps l'exécutif et les politiciens suisses veulent absolument que nous nous soumettions à l'UE et que nous ayons encore moins de démocratie. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Anubis

Bonjour Anubis, ____Vous avez raison dans votre dernière phrase, mais je ne comprends pas comment vous pouvez passer de cette dernière phrase à l'une des affirmations précédentes ? ____En outre, nous ne censurons pas les opinions conservatrices, nous sommes organisés en tant que service public et nous essayons, par conviction intime, de rendre compte de manière équilibrée et de faire apparaître des perspectives variées. Nous en parlons d'ailleurs régulièrement en interne lorsqu'un ou une collègue a le sentiment qu'une perspective est trop dominante.

Labranche
Labranche
@Anubis

Vos amis de l'UDC se sont souvent manifestés en faveur de l'horrible assassin russe Poutine et vous allez dans le même sens en prétendant que l'OTAN est un criminel de guerre (!) alors même que cette organisation fait preuve de retenue presque excessive face aux crimes du russe. Vous oubliez facilement que Poutine a déjà en 3 ans tué plus d'un million de personnes...mais les petits copains ne sont jamais des criminels, n'est-ce pas

BBo
BBo
A ce rythme, la Suisse perdra sa démocratie et sa souveraineté. Tant que nous aurons des politiciens à Berne qui pensent que laisser nos problèmes à d'autres (UE, OMS et OTAN) les résoudra, ils se trompent, car nous paierons toujours plus pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En dehors de nos frontières, ils pensent que nous sommes le pays le plus riche : ils se trompent, nous serons le pays le plus pauvre avec le plus faible pouvoir d'achat. Je regrette que les jeunes ne voient pas ce danger.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@BBo

Merci pour votre contribution - vous portez un regard très critique sur l'évolution actuelle et craignez une perte de souveraineté. Selon vous, la Suisse ne disposerait-elle pas des instruments politiques nécessaires pour s'impliquer ?

Alexander Somm1
Alexander Somm1
Non. __Nous faisons du commerce avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Nous faisons du commerce avec les États-Unis, un pays que nous qualifions toujours d'"ami" malgré des décennies de guerres illégales, de crimes de guerre, d'ingérence et de chantage politique. L'ONU et les tribunaux de La Haye se sont clairement prononcés sur l'apartheid, les droits de l'homme, le droit à l'autodétermination, l'occupation, les expulsions, le blocus et les innombrables crimes de guerre commis par Israël. Malgré cela, nos dirigeants ne parviennent pas à imposer des sanctions contre Israël comme ils l'ont fait contre la Russie. Toutes les mesures ont été immédiatement appliquées contre la Russie, mais dans le cas d'Israël, "tout est soi-disant compliqué" - malgré des preuves accablantes, des images, des rapports, des vidéos et d'innombrables témoignages de médecins et de journalistes.__Quelques drones au-dessus du Danemark provoquent un spectacle médiatique, alors que des attaques israéliennes brutales contre des flottilles d'aide transportant des marchandises pour les affamés de Gaza valent à peine un article de bord. Cette indignation sélective montre que la russophobie et le racisme profondément enraciné à l'égard des populations arabes caractérisent notre politique étrangère - une politique étrangère de deux poids deux mesures hypocrite. Une politique de la honte.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Alexander Somm1

Bonjour, merci pour ce tour d'horizon de vos opinions en matière de politique étrangère - mais en même temps, le fonctionnement de la démocratie concerne - en grande partie - les droits et les institutions dans le pays lui-même. ____Si vous souhaitez poursuivre la discussion, il serait bon que vous vous focalisiez sur ce point - ou alors sur les interactions entre la politique étrangère et le fonctionnement de la démocratie dans le pays.

Nur Ich
Nur Ich
Je pense qu'il y aura un recul de la démocratie dans le monde entier, malheureusement ,

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Nur Ich

C'est justement une évolution qui est en cours depuis quelques années déjà. Mais vous avez bien sûr raison : pour l'instant, rien ne laisse présager une amélioration.

De mon poste d'observation, je peux dire que je me sens davantage gouverné par ceux qui possèdent les services de cybersécurité que l'État européen dans lequel je vis a délégués à d'autres nations hors d'Europe (États-Unis, Angleterre, Israël), et que je vois le gouvernement de mon pays entre les mains de ceux qui ont remporté les élections avec moins de 30 % des voix, avec un maximum d'abstentions pour une différence minime entre les deux partis adverses, __les votes sont désormais perçus comme non pertinents. Les jeunes, bloqués par différents facteurs, ont du mal à s'exprimer alors qu'ils représentent l'avenir.__Je considère donc la démocratie comme lancinante.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@j.zoller@tiscali.it

Merci beaucoup pour votre message, où vivez-vous donc, où la situation se présente actuellement de votre point de vue ? Comment la démocratie devrait-elle être organisée pour que le débat soit à nouveau vivant et que vous puissiez vous sentir entendu en tant que citoyen ?

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@j.zoller@tiscali.it

Bon point - les médias sociaux comme Meta, Google ou TikTok ont un grand potentiel de désinformation de la société. Surtout parce qu'ils se cachent derrière la technologie : "C'est un algorithme qui pousse certains messages vers le haut et d'autres vers le bas".

Mr,
Mr,
La crise de l'État démocratique. __ La démocratie indirecte est problématique. Lorsqu'ils sont élus, les conseillers élus peuvent faire ce qu'ils veulent. Trop de députés pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent s'ils sont élus. Il n'y a pas assez de législateurs qui pensent et agissent pour le bien du pays et du peuple. Je ne pense pas qu'une telle démocratie puisse être appelée une démocratie. Je pense qu'une dictature est toujours préférable, car il n'y a qu'un seul dictateur, et il est toujours sur ses gardes, et s'il fait quelque chose qui ne correspond pas à la volonté du peuple, il sera renversé à tout moment. Les gens dans les dictatures n'ont-ils pas une meilleure vie que les gens dans les pays industrialisés, si l'on considère la situation mondiale ? Je pense que, dans une certaine mesure, ils ont moins de liberté, mais plus de sécurité que les démocraties actuelles... __ Les démocraties indirectes sont en danger. __Je pense que nous devrions devenir une démocratie directe, comme la Suisse. Je pense que les démocraties indirectes se dirigent vers l'effondrement si cela n'est pas fait.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Mr,

Merci beaucoup pour votre contribution ! J'ai été heureux de constater qu'à la fin de votre exposé, vous arrivez tout de même à la conclusion qu'une forme de gouvernement démocratique est plus souhaitable qu'une dictature.____Votre argument en faveur d'un dictateur que l'on peut renverser remonte à la théorie de la résistance au Moyen-Âge européen : celui qui est un dirigeant injuste peut être renversé. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez en conclure que ce correctif est meilleur que les élections démocratiques ? Elles sont en effet un instrument qui offre pacifiquement et dans le cadre d'un rituel la possibilité de limiter le pouvoir de dirigeants mal aimés. Une dictature ne prévoit pas de tels instruments - son renversement est donc souvent synonyme de violence ou de chaos. ____C'est avec plaisir que je partage avec vous les articles suivants qui pourraient vous intéresser : _____COPY00_？/89683936_____COPY01_「民主主義は富をもたらす」時代は終わったのか/89892181

Docmax
Docmax
Comme première réponse, j'ai mes doutes fondés en ce qui concerne les nations qui me concernent. -à des degrés divers. Je dois d'abord évoquer ma conception de la démocratie. Je crois au triptyque des Lumières françaises : liberté, égalité et fraternité. Par liberté, j'entends -brevitatis causae- le respect d'autrui, par égalité, l'égalité des chances (dans la mesure du possible) et par fraternité, une empathie maximale de l'État envers les plus défavorisés. D'autre part, d'un point de vue institutionnel, j'applique le concept de démocratie de la manière suivante : 1) suffrage universel ; 2) renouvellement des mandats avec des limites étroites pour toutes les fonctions électives ; 3) séparation des pouvoirs ;

Ori
Ori
Chers citoyens et citoyennes. Depuis des années, nous fournissons des millions d'euros d'aide au développement, mais il est désormais évident que ce montant a été blanchi en relation avec des dictateurs. Les diktats n'ont pas seulement été graciés, ils ont été transformés en danger. De nombreux millions de l'aide au développement ont atterri dans l'industrie de l'armement de la Russie, de la Chine et d'autres pays. Les armes stratégiques sont dans toutes les géographies __Aujourd'hui, c'est la guerre dans tous les sens du terme. Est-ce notre succès et notre volonté ? __ Celui qui est devenu millionnaire porte une responsabilité

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Ori

Essayez de rester dans le sujet. En outre, je vous serais reconnaissant de préciser sur quelle base factuelle vous considérez votre appel : Comment et où le "maintenant" doit-il être visible ?

BBo
BBo
@Ori

Je laisserais la Russie et la Chine de côté, mais j'y ajouterais l'Ukraine (un puits sans fond), où il n'y a pas d'argent pour la population, Israël, qui commet un génocide en Palestine (que nous finançons même), et l'UE, où la démocratie n'existe pas et qui promulgue des lois absurdes au détriment des citoyens européens.

Matthias Bänninger
Matthias Bänninger
Sérieusement, je ne pense pas ! Cela dépend de beaucoup de choses, par exemple de l'endroit où l'on a placé son argent, de qui l'on dépend pour ses revenus et qui domine (a acheté) les médias, mais surtout qui profiterait le plus d'une troisième guerre mondiale à la bourse. Avec les produits dérivés (paris et spéculation), on a aujourd'hui la possibilité de tirer profit de tout. Surtout dans le commerce des armes high-tech et avec la mort d'autres personnes qui en résulte ! La cruauté des investissements, des spéculations et des paris sur les bourses de ce monde n'a pas de limite. Les 30 articles des Nations unies sur les droits de l'homme ne sont plus qu'une blague cynique. Qui sait actuellement qui a investi son argent dans quoi et où ?

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Matthias Bänninger

De quel pays parlez-vous quand vous écrivez cela ? Voyez-vous vos propres droits de l'homme - et apparemment tous - bafoués ?

Matthias Bänninger
Matthias Bänninger
@Benjamin von Wyl

Vous pouvez prendre n'importe quel pays du monde ou sa bourse et investir dans Rheinmetall, Lookheed Martin ou d'autres groupes d'armement ou leurs banques de l'ombre comme Blackrock (le président de Blackrock à Londres a d'ailleurs été pendant très longtemps notre ex-président de la BNS Philipp Hildebrandt) etc. pipi pa pöö ! Ou bien vous pouvez aussi prendre Big-Pharma et rechercher comment tout le marché des psychotropes est financé depuis des décennies par les caisses-maladie suisses et européennes via la "psychiatrie forcée" mondiale - absolument contraire aux droits de l'homme et cruelle, un business mondial qui coûte chaque année la vie à quelques milliers de personnes - la CDPH (Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées), qui interdirait en fait de traiter des personnes contre leur gré avec des psychotropes, vous salue. Les exemples sont nombreux sur notre planète, il suffit de penser à nos multinationales de matières premières à Zoug ou aux groupes agroalimentaires dans le canton de Vaud ou aux groupes agricoles agissant à l'échelle intercontinentale comme Syngenta ou Monsanto, ça ne s'arrête plus ! Ou encore, tout récemment, tout le gâchis du PFAS, avec lequel nos gouvernements doivent désormais composer. Faites des recherches sur les PFAS par exemple, qu'est-ce que c'est que les PFAS, où se trouvent-ils, comment parviennent-ils dans notre environnement et donc dans notre circuit alimentaire et notre circuit d'eau potable, et donc bien sûr en fin de compte dans notre corps, etc. ou voyez-vous un quelconque article des Nations Unies sur les droits de l'homme qui permette à une multinationale chimique (fabricant de PFAS) d'empoisonner mon corps ?... je n'ai heureusement encore rien vu ! Eh bien, si l'on considère tous les délits sans fin et jamais punis de ces multinationales opérant à l'échelle intercontinentale, les 30 articles des Nations unies relatifs aux droits de l'homme ne semblent plus être qu'une blague cynique ! L'argent et donc les intérêts économiques dirigent le monde et rien d'autre, il en a toujours été ainsi d'ailleurs, droits de l'homme et démocraties entières ou pas !

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Matthias Bänninger

Cher Monsieur Bänninger,____Le Parlement suisse se penche actuellement sur le PFAS, les médias suisses ont rendu le sujet public. ______Je comprends que vous vous énerviez et que vous fassiez un lien entre beaucoup de choses qui ne peuvent pas être reliées 1:1. Mais vous n'êtes au courant du sujet qui vous énerve qu'en raison de la charnière qui fonctionne entre le journalisme libre et la société civile. ______La démocratie suisse a été marquée par un référendum lors duquel 35,6% des votants se sont prononcés, à la surprise générale, pour la suppression de l'armée. Cela a notamment conduit à l'introduction du service civil. Même sur la question de savoir à quel point la démocratie suisse est déterminée par les intérêts de l'armement : si ceux-ci étaient aussi dominants que vous le présentez, ce vote marquant n'aurait probablement pas eu lieu : https://www.swissinfo.ch/ger/politik/vor-30-jahren_als-die-schweiz-ihrer-armee-den-boden-unter-den-fuessen-wegzog/45349748

Matthias Bänninger
Matthias Bänninger
@Benjamin von Wyl

Je mange le pain que je mange, je chante les chansons que je chante ! Ce vieux proverbe s'applique à la quasi-totalité des électeurs et de leurs partis, et ce dans le monde entier, pas seulement en Suisse. Actuellement, on veut rendre le service civil moins attractif pour que les hommes et les femmes se décident à nouveau à servir dans l'armée, ce que je ne trouve personnellement pas faux, compte tenu de la situation politique mondiale. Ce que vous mentionnez date d'il y a 30 ans, et à l'époque, la situation géopolitique en Europe était encore un peu (totalement) différente. Avec la glasnost et la perestroïka et l'effondrement du communisme - la victoire du capitalisme sur l'économie planifiée peu innovante et efficace (comme la plupart des Occidentaux le célébraient à l'époque) - la paix mondiale éternelle allait maintenant (1989) s'installer et on pourrait réduire tous les budgets d'armement, car ils ne seraient plus jamais nécessaires. Aujourd'hui, nous nous sommes enrichis de quelques chapitres concernant cette croyance ! Les guerres éclatent presque toujours, sans exception, pour des intérêts purement économiques. Tout le reste n'est que contes de fées et dissimulations, voire mensonges ou, comme on dirait aujourd'hui, fausses nouvelles, car la vérité meurt toujours en premier dans une guerre et l'espoir d'y survivre en dernier.

MWB
MWB
Je recommande à ce sujet le livre "2048 Schlussbericht" du juriste David Dürr. Celui-ci démontre de manière assez concluante que "notre démocratie" n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous attendons d'elle. En outre, il montre aussi comment nous pourrions faire entendre raison à la "Confédération suisse" en résiliant tout simplement notre adhésion, comme c'est possible pour toute coopérative.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@MWB

Merci beaucoup pour votre message ! J'ai maintenant lu une critique du livre, dans le "Schweizer Monat", et je reconnais - notamment en tant qu'auteur littéraire - l'importance des visions spéculatives de l'avenir. Mais la question qui se pose à moi est la suivante : De telles visions doivent-elles déployer leurs effets à l'échelle 1:1 ? Ou renvoient-elles à un autre niveau ?

Nous ne devons pas craindre les armes nucléaires comme nous le faisions autrefois. La véritable menace pour la démocratie vient aujourd'hui de l'intérieur, car les sociétés se déchirent sous l'effet des luttes idéologiques. Trop de gens considèrent aujourd'hui les opinions divergentes comme des insultes mortelles et sont prêts à "effacer", voire à détruire les autres à la moindre divergence d'opinion.____Les médias sociaux ont encore renforcé cette tendance. Les algorithmes font basculer le terrain de jeu et nous nourrissent d'indignation et de division, et non d'équilibre. Ce qui devrait être une plateforme d'échange libre est devenu une arme visant notre structure sociale.____La réalité elle-même semble être moins attrayante. Beaucoup se retirent dans des mondes virtuels ou des querelles en ligne sans fin et s'anesthésient, tandis que les valeurs démocratiques s'érodent lentement.____ Dans ce climat, il est facile pour une personne de gagner rapidement en popularité - mais tout aussi rapidement, les opposants politiseront et attaqueront cette personne, parfois même en attisant les flammes de la violence pour l'éliminer. Nous avons vu cela avec des personnalités publiques comme Charlie Kirk, où la personne est devenue un symbole dans une guerre culturelle.____ Et, de manière inquiétante, le cycle ne s'arrête pas aux adultes. Les enfants aussi sont entraînés dans ce mélange toxique. Les parents se disputent ouvertement sur la politique, le téléphone à la main, tandis que les enfants absorbent le bruit bien avant de pouvoir le comprendre.____Il n'y a pas de solution simple. Mais si nous ne reconnaissons pas ces menaces - qui émanent de nos propres sociétés et sont alimentées par la technologie et la division - nos institutions risquent de ne pas résister à la montée d'une politique autoritaire.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@swisstester123@gmail.com

Merci beaucoup pour votre contribution ! Beaucoup de choses que vous décrivez dans votre argumentation me semblent familières - en même temps, je m'inquiète parfois des armes nucléaires. ____Vous écrivez que les médias sociaux ont encore renforcé cette tendance - mais qu'est-ce qui en est à l'origine ? L'aliénation dans la communication numérique suit également un certain modèle : réagir aux déclencheurs, mais ne pas forcément mener un débat jusqu'au bout. Selon vous, les sociétés doivent-elles réapprendre à débattre et à se disputer ?

Jorg Hiker
Jorg Hiker
Le problème est que la démocratie peut être décrite comme érodée ou dysfonctionnelle dans de nombreux pays occidentaux, et que les personnes qui votent pour des partis dits extrêmes peuvent être considérées comme une tentative désespérée de la restaurer. Les sondages dans de nombreux pays montrent que plus de 30 % des citoyens ont le sentiment de ne plus avoir d'influence sur la direction que prend leur pays. Un tel pays n'est plus une démocratie, qui suppose par définition que les citoyens déterminent la politique de leur pays. Les partis politiques, les élections, une presse diversifiée et l'absence de prisonniers politiques ne constituent pas en soi une démocratie, mais seulement des moyens de donner aux électeurs une influence sur le pays. Dans de nombreux pays, la classe politique est déconnectée des citoyens. Les électeurs sont contraints de choisir entre quelques mauvais candidats présélectionnés, dont aucun n'est considéré comme capable de remplir ses fonctions. Les journalistes répètent souvent aveuglément que notre pays va bien parce qu'il est pire. La Suisse, avec ses référendums réguliers sur différents sujets, relativement peu de sujets politiques tabous, des pouvoirs considérables pour les autorités locales et une classe politique relativement faible et proche des citoyens, est une exception positive.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Jorg Hiker

Merci beaucoup pour votre perspective, Monsieur Hiker. Vous avez bien sûr raison de dire que les élections ne suffisent pas à faire une démocratie, mais qu'il faut pour cela une multitude de libertés, de structures et une société active.____Depuis 2002, l'ONU définit la démocratie ainsi : "le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'association, la liberté d'opinion et d'expression, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à l'État de droit, la tenue d'élections régulières, libres et équitables, au suffrage universel et au scrutin secret, reflétant la volonté du peuple, un système pluraliste de partis et d'organisations politiques, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la transparence et la responsabilité de l'administration publique, et des médias libres, indépendants et pluralistes"____Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles la démocratie s'est développée de la sorte dans certains endroits ? Est-ce la révolution médiatique, presque constante ? Et : puis-je vous demander où vous vivez ?

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@Benjamin von Wyl

Je pense que le problème réside dans le rétrécissement du système politique à deux ou quelques grands partis, dans lesquels les hommes politiques se battent plus pour une position au sein de leur parti que pour le soutien des citoyens. Les anciens médias font malheureusement partie du problème, car ils sont devenus trop dépendants de l'économie et de la politique. Je vois les nouveaux médias comme une force positive qui peut restaurer la démocratie. Prenons un exemple : En Allemagne, dans les années 2010, tous les hommes politiques, la télévision et les journaux ont eu pendant plusieurs années une vision très unilatérale des migrants. Les médias sociaux et Internet ont toutefois permis de faire éclater la vérité. Si la voix des médias sociaux avait été dominante, l'Allemagne aurait peut-être pu éviter la crise des migrants dans les années 2020 ou celle-ci aurait été beaucoup moins perceptible. L'Allemagne a-t-elle vraiment une presse libre si le mot "migrant" n'apparaît pas dans les médias, mais seulement "réfugié", alors que la plupart des milliers de personnes qui sont arrivées n'étaient pas des réfugiés ?

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@Benjamin von Wyl

Je me déplace entre différents pays pour des missions relativement courtes. C'est pourquoi je peux découvrir les perspectives non pas d'une, mais de plusieurs sociétés.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@Benjamin von Wyl

Plutôt que de se taper sur l'épaule en affirmant que certaines dictatures sont pires, je me concentrerais sur les menaces qui pèsent sur la démocratie en Europe occidentale. La définition de l'ONU que vous citez est différente de celle des manuels scolaires. Néanmoins, le sentiment largement répandu parmi les citoyens occidentaux d'avoir peu d'influence sur les hommes politiques va directement à l'encontre de "l'accès au pouvoir" et de "l'expression de la volonté du peuple". La corruption nationale et l'opacité des partis politiques violent la "transparence et la responsabilité dans l'administration publique". La dépendance des anciens médias vis-à-vis de la politique et l'évitement des sujets difficiles violent les "médias libres et indépendants". Il est important de comprendre que la désinformation étrangère ne fait que profiter d'une faiblesse déjà existante des démocraties et des médias occidentaux. Dans une démocratie plus directe, la désinformation étrangère serait bien plus faible, ou ne serait peut-être même pas tentée.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Jorg Hiker

Merci beaucoup pour votre point de vue - et comment vous vous déplacez précisément dans celui-ci le long de la définition de l'ONU. Vous soulevez de nombreux sujets passionnants. ____Je suis d'accord avec vous pour dire que dans de nombreux pays, de nombreux citoyens ne se sentent pas écoutés - et que les éléments de démocratie directe comme en Suisse sont un moyen d'y remédier. Mais en ce qui concerne la transparence, la Suisse se situe par exemple dans la moyenne européenne, d'autres pays sont bien plus exemplaires. ____Vous avez raison de dire que la désinformation étrangère s'attaque à une faiblesse existante. Toutefois, on ne sait pas non plus dans quelle mesure elle vise vraiment à convaincre - ou si elle vise plutôt à produire un effet de confusion et de flou. Dans le sens de "Flood the zone with shit". ____Je vous remercie vivement pour vos contributions engagées !

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@Benjamin von Wyl

@Benjamin von Wyl__Pour lutter contre la désinformation, les anciens médias doivent regagner la confiance du public. Cela implique de présenter des excuses pour les omissions et les informations partiales sur des sujets difficiles comme la non-intégration des migrants ou le bouclage des zones résidentielles. Les anciens médias doivent changer pour pouvoir réellement débattre de sujets difficiles. Malheureusement, les gouvernements occidentaux ne semblent pas disposés à le faire. Au lieu de cela, ils essaient de censurer encore plus, ce qui est voué à l'échec et conduit à moins de confiance, à des troubles sociaux et à plus de désinformation. Parfois, elle embrouille le sujet, parfois elle tue le débat en l'inondant de sujets secondaires non pertinents (une variante particulière s'appelle le sealing). Cette pratique est également courante dans les anciens médias. A d'autres moments, elle dresse des groupes sociaux les uns contre les autres et tente de provoquer des troubles généraux. D'autres fois, elle fournit un prétexte aux traîtres locaux. D'autres fois encore, la désinformation est réellement dirigée contre les citoyens du pays désinformateur lui-même. Elle tente de donner la fausse impression que les pays occidentaux sont divisés et faibles et qu'ils vont bientôt disparaître.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Jorg Hiker

Cher Monsieur Hiker____Je suis d'accord avec vous pour dire que dans la lutte contre la désinformation, il est essentiel que les médias - mais aussi d'autres institutions publiques - fassent preuve de discernement face à leurs propres erreurs. C'est une mesure très importante pour renforcer la confiance : corriger rapidement et de manière transparente les erreurs commises. ____Mais là où j'ai le sentiment que vous avez une vision de la pratique journalistique qui n'est pas pertinente, c'est en ce qui concerne l'intention. ____Les journalistes s'attaquent à un événement ou à un thème - en suivant des règles artisanales, éthiques et juridiques - et rendent compte de cette affaire particulière. Bien entendu, ils sont également marqués par leurs propres préjugés et leur propre horizon et devraient, dans la mesure du possible, s'y opposer, notamment dans la recherche de sujets. ____Mais cela se fait de manière ascendante. Si un domaine thématique est négligé - ce qui arrive régulièrement -, il n'y a pas de méthode centrale ni même de planification derrière. ____Ce n'est pas non plus pour vous faire la leçon que je vous écris, mais pour vous expliquer comment je vis le travail dans la pratique.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@Benjamin von Wyl

Je vous remercie pour cette prise de position. J'ai confiance dans l'honnêteté de vos intentions. Toutefois, les intentions honnêtes peuvent être sans importance pour déterminer si les médias pratiquent la désinformation. Premièrement, l'intention d'un journaliste est inconnue des lecteurs. Deuxièmement, une méthode courante de désinformation consiste à passer sous silence ou à atténuer unilatéralement les nouvelles et les arguments (plutôt que de mentir ouvertement, ce qui est plus facile à démasquer). Troisièmement, un problème courant dans les médias est la promotion sélective de personnes ayant des points de vue particuliers, qui peuvent croire honnêtement en leurs opinions. Par exemple, une entreprise de médias recrute principalement des journalistes de gauche ou de droite. Ou un algorithme d'intelligence artificielle qui favorise certains influenceurs et certaines chaînes. Les bonnes intentions ne suffisent donc pas pour avoir des médias honnêtes. Au final, les journalistes et les médias ont bien sûr la liberté de choisir et d'éviter les sujets et les opinions, mais le public a la liberté de se détourner des médias et d'utiliser des sources d'information non officielles.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Jorg Hiker

Merci pour votre message et cette discussion passionnante!____Quelques choses à ce sujet : ____- Nous, les journalistes, essayons de poursuivre une intention d'éclaircissement - comme le fait l'éthique de la presse. Même les personnes qui parviennent à des évaluations différentes des miennes peuvent le faire dans un esprit de clarification. Et je suis persuadé qu'il en va de même pour eux. ____- Mais pour savoir s'il s'agit de désinformation, l'intention est déterminante. La diffusion non intentionnelle de fausses nouvelles n'est pas de la désinformation. La définition implique une intention de manipuler et de perturber.____- Selon des études, la majorité des journalistes - du moins dans les pays germanophones - sont légèrement de gauche. C'est pourquoi il se peut que ceux-ci soient majoritaires dans certains médias. Mais je dirais que l'attitude personnelle n'est pas un obstacle à la rédaction d'articles équilibrés pour tous. Pour autant que l'on soit conscient de son propre biais. (Le biais n'est pas seulement politique, je ne m'intéresse personnellement pas du tout au football et j'y accorderais une toute autre importance qu'en privé). ____Cela signifie que les gens peuvent être conscients de leur biais - et s'y opposer, se poser des questions, ce que nous essayons toujours de faire en interne, indépendamment de l'attitude personnelle du journaliste X ou de la journaliste Y. ____-Mais en ce qui concerne les algorithmes, il est malheureusement vrai que leurs biais sont en grande partie sous clé. Ils sont une boîte noire et donc inquiétants. ____Je suis tout à fait d'accord avec votre conclusion. Et je recommanderais également à tout le monde d'utiliser le plus de sources d'information possible. Mais il est important de savoir lesquelles ont été produites selon les normes journalistiques et l'éthique de la presse - et lesquelles ont été produites sans ces directives. ____Cordialement, ____Benjamin von Wyl

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@Benjamin von Wyl

Je vous remercie pour votre avis. Votre souci de l'éthique journalistique est grand. Malheureusement, la désinformation se produit souvent à un niveau plus élevé - dans les comités de rédaction, les organisations médiatiques, les algorithmes qui choisissent les journalistes et les articles individuels. Je suis surpris que vous ignoriez que la désinformation ne nécessite pas de "fausses informations" ou de "mauvaises intentions". La machine de propagande russe utilise couramment une tactique consistant à présenter des informations véridiques, mais d'un seul côté. Aucune information n'est "fausse", mais il y a désinformation. Elle est produite par les mêmes organes de propagande russes et traitée comme de la désinformation par les gouvernements occidentaux. Prouver une "mauvaise" ou une "bonne" intention est juridiquement très difficile, et pratiquement impossible pour une personne moyenne confrontée à un troll sur Internet. Les algorithmes Meta et Tiktok peuvent être à l'origine de la désinformation, mais les algorithmes n'ont aucune "intention". L'introduction de l'exigence de "mauvaise intention" favorise en fait la désinformation.

Jorg Hiker
Jorg Hiker
@Benjamin von Wyl

Prenons votre exemple : "la majorité des journalistes - du moins dans les pays germanophones - sont légèrement de gauche". Au milieu des années 2010, les médias allemands ont parlé des migrants arrivant en Europe, montrant sur les photos environ 90 % de femmes accompagnées d'enfants qui suscitent la compassion, mais la majorité des migrants étaient de jeunes hommes. Pendant plusieurs années, ces mêmes médias n'ont pas utilisé le mot "migrant" ou "migrant économique", mais "réfugié", bien que le statut de réfugié de la plupart des migrants soit douteux. Il ne s'agissait pas d'un "léger biais" qui pourrait être attribué à un léger biais personnel des journalistes. Il s'agissait d'une forte censure, probablement motivée par le plan malavisé des cercles industriels allemands visant à obtenir une main-d'œuvre qualifiée par le biais d'une immigration aléatoire de masse. Les médias allemands eux-mêmes ont remarqué et publié plus tard cette partialité passée. Personnellement, j'ai cessé de suivre la débâcle de la crise migratoire en Allemagne. Cependant, pour une génération de personnes, cela a déclenché une méfiance à l'égard des médias publics et le passage à d'autres sources d'information. Il serait intéressant de savoir quelles leçons ont été tirées, en plus d'une certaine tristesse non engagée. Quelles sont les procédures qui ont universellement échoué dans les médias allemands dans les années 2010, et si la structure de reportage des médias qui a échoué a été modifiée ? Il serait également important de le savoir du point de vue des journalistes honnêtes, qui veulent garantir la santé de leur personnel et la confiance dans leur profession.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Jorg Hiker

Vous considérez comme critique la couverture médiatique de l'arrivée de nombreuses personnes réfugiées et migrantes en 2015. C'est bien sûr une perspective légitime - mais c'est justement votre perspective, que vous avez acquise à l'époque - comme vous l'écrivez lorsque vous avez remarqué un changement de vocabulaire. Grâce à votre consommation critique des médias. N'est-ce pas?____J'aimerais toutefois attirer votre attention sur un point décisif : Vous parlez de "forte censure" et de "plan malencontreux des milieux industriels allemands". C'est là que votre argumentation ne tient plus dans ma perspective et prend un ton de murmure. Je peux vous assurer que les journalistes n'ont reçu aucune instruction dans ce sens et qu'il n'y a eu ni censure ni plan. ____En outre, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par "structure défaillante de la couverture médiatique" ? Les médias rendent compte - en fonction de la pertinence, des normes éthiques et de l'intérêt public. Beaucoup de choses sont donc influencées par l'économie de l'attention, par le public cible ou - dans le cas des médias de service public - par la mission de service public. ____Certains portent un regard critique sur la couverture médiatique de l'été 2015. D'autres ont un regard critique sur la couverture médiatique d'autres sujets. Vous voyez une rupture, là où vous avez peut-être le sentiment qu'une situation a été correctement présentée. La confiance à 100% est une impossibilité et serait sans doute inquiétante. ____A la fin, la question décisive est la suivante : croyez-vous à la loyauté des journalistes des médias auxquels vous faites confiance ? Si vous croyez en leur honnêteté, vous pouvez faire preuve d'esprit critique et vous sentir informé.

Benjamin von Wyl
Benjamin von Wyl SWI SWISSINFO.CH
@Jorg Hiker

Vous avez raison de dire que l'on peut faire de la désinformation sans pour autant diffuser de fausses informations. L'intention est toutefois déterminante - la désinformation ne peut pas être provoquée. Il faut un auteur. En conséquence, les algorithmes peuvent favoriser la diffusion de la désinformation. Mais les algorithmes ne peuvent la provoquer que si quelqu'un a sciemment programmé la présentation déformée. (Par exemple, dans le cas de DeepSeek, qui ne révèle entre autres aucune information sur les opposants chinois.)____Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire ici mon analyse approfondie des fausses informations et de la désinformation sur la Suisse dans la sphère internationale : http://www.swissinfo.ch/ger/informationskriege/warum-international-gestreute-falschinformationen-zur-schweiz-auch-eine-sicherheitsfrage-sind/89834017

