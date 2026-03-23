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Des bus au lieu des trains ce week-end entre Yverdon et Cossonay

Keystone-SDA

Le trafic ferroviaire sera interrompu durant tout le week-end entre Yverdon-les-Bains et Cossonay-Penthalaz. Les trains seront remplacés par des bus. Il faut compter avec une trentaine de minutes de temps de parcours supplémentaire, annoncent les CFF.

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(Keystone-ATS) Le raccordement de la ligne Orbe-Chavornay au réseau CFF nécessite l’adaptation des infrastructures ferroviaires. Ce sera le cas de la ligne de contact lors du week-end du 28 et 29 mars: quinze nouveaux jougs seront posés sur leurs mâts à l’aide de grues. Pour mener à bien ces travaux, le courant électrique doit être coupé dans toute la gare de Chavornay, annoncent lundi les CFF.

En conséquence, la ligne sera interrompue entre Yverdon-les-Bains et Cossonay-Penthalaz du samedi à 03h50 au lundi à 03h50. Les trains intercity sont remplacés par des bus entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Pour les trains régionaux, les bus circuleront entre Grandson et Cossonay-Penthalaz. Les IR57 sont supprimés.

Les CFF avertissent que d’autres week-ends d’interruption seront nécessaires pour mener à bien l’ensemble des travaux. Ils sont prévus durant l’été: les 4-5 juillet, 11-12 juillet et 22-23 août.

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