“dialogo” – dibattiti e notizie dalla Svizzera

“dialogo” ha lo scopo di costruire un ponte che superi le divisioni linguistiche e di promuovere legami più stretti tra le persone che vivono nella Confederazione e la comunità svizzera all’estero. Gli e le utenti possono immergersi negli argomenti di attualità e partecipare a discussioni multilingui.

La tematica attuale

Altri sviluppi La polarizzazione tra i giovani in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al È un fenomeno globale: nella generazione più giovane, le posizioni di donne e uomini divergono sempre più. Di più La polarizzazione tra i giovani in Svizzera

Partecipate alla discussione!

Vogliamo promuovere lo scambio tra le persone che vivono in Svizzera – oltrepassando le barriere linguistiche – e la comunità elvetica residente all’estero. Partecipate ai nostri dibattiti:

Il sistema svizzero di assicurazione malattia è socialmente giusto? Qual è la vostra opinione sulle proteste propalestinesi di una parte del corpo studentesco? Ritenete che il Campionato europeo di calcio rappresenti un fattore che avvicina i Paesi o sia invece divisivo? Cliccate qui per trovare altri dibattiti su un’ampia varietà di temi.

I nostri ultimi temi

Cos’è “dialogo”?

Guardate il video qui sotto per scoprire quali possibilità offre “dialogo”.

Confrontate i vostri punti di vista

Nel 2023, più di 57’000 persone hanno partecipato al primo grande sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR, di cui fa parte anche SWI swissinfo.ch) sull’umore della popolazione elvetica. Le risposte che abbiamo raccolto hanno gettato le basi per il progetto “dialogo”.

Confrontate i vostri punti di vista: cosa ha risposto la gente a domande su varie tematiche come l’educazione o la politica? Come vi posizionate nel confronto con altre persone che vivono in Svizzera o fanno parte della diaspora elvetica? È il momento di scoprirlo!

Contenuti in evidenza da tutta la Svizzera

Oltre agli articoli che contestualizzano ogni dibattito, il team editoriale di “dialogo”, che riunisce giornalisti e giornaliste dalle cinque divisioni della SSR (ovvero: SRF, RTS, RSI, RTR e SWI swissinfo.ch) condividono e traducono contenuti selezionati della propria unità aziendale. Così facendo, “dialogo” vuole permettere all’utenza di accedere alle differenti prospettive delle diverse regioni linguistiche della Svizzera.

Come partecipare a “dialogo”

“dialogo” è il primo servizio giornalistico di portata nazionale, promosso dalle unità aziendali della Società svizzera di radiotelevisione RSI, RTR, RTS, SRF e SWI swissinfo.ch. Il nostro team editoriale modera i commenti nei dibattiti e li traduce nelle lingue nazionali e in inglese utilizzando l’intelligenza artificiale. I commenti sono moderati secondo le seguenti linee guida della SSR:

