«dialog»: Diskussionen und Informationen aus der Schweiz

«dialog» will Menschen aus allen Sprachregionen in der Schweiz sowie Schweizer:innen im Ausland näher zusammenbringen. Informieren Sie sich zu aktuellen Themen und nehmen Sie an den mehrsprachigen Debatten teil.

Aktuell

Mehr Stimmen aus der Community: «Bundesräte sind heute zu exponiert» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In einer nicht-repräsentativen Umfrage findet rund die Hälfte der «dialog»-Community, dass das Amt des Bundesrats unattraktiv geworden sei. Mehr Stimmen aus der Community: «Bundesräte sind heute zu exponiert»

Diskutieren Sie mit

Wir wollen den Austausch über die Sprachgrenzen hinweg fördern: zwischen Menschen in den vier Sprachregionen der Schweiz und Schweizer:innen im Ausland. Nehmen Sie an unseren mehrsprachigen Debatten teil:

Ist das Krankenkassensystem sozial verträglich? Ist der Aufstieg der extremen Rechten in Europa eine Oppositionswahl gegen das Establishment oder eine Wahl aus Überzeugung? Finden Sie es gut, wenn sich Gerichte in die Klimapolitik einmischen? HierExterner Link finden Sie weitere Debatten zu aktuellen Themen.

Ältere Artikel

Was ist «dialog»?

Folgendes Video gibt Ihnen einen Einblick in das Projekt:

Vergleichen Sie sich

2023 nahmen mehr als 57’000 Menschen an der ersten grossen SRG-Umfrage zur Befindlichkeit in der Schweizer Bevölkerung teil. Die Antworten aus dieser Umfrage bilden die Grundlage für «dialog».

Wie haben Ihre Mitmenschen Fragen zu Themen wie politische Partizipation, Familienleben, Cybersicherheit oder Bildung beantwortet? Wo stehen Sie im Vergleich mit Menschen in der Schweiz und Schweizer:innen im Ausland? Finden Sie es heraus!

Highlights aus der ganzen Schweiz

Neben Artikeln mit Hintergrundinformationen zu den einzelnen Debatten tauschen die Journalist:innen von «dialog», die bei den SRG Unternehmenseinheiten SRF, RTS, RSI, RTR und SWI swissinfo.ch arbeiten, ausgewählte Inhalte der fünf Einheiten untereinander aus und übersetzen sie. Dies ermöglicht den Nutzer:innen von «dialog», von den unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Sprachregionen der Schweiz zu profitieren.

Mehr #MeToo: Sexuelle Belästigung durch Kollegen in Westschweizer Spitälern Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Eine Recherche des Westschweizer Fernsehens RTS zeigt Missstände an diversen Spitälern auf. Chirurgen und Abteilungsleiter sollen Kolleginnen sexuell belästigt haben. Mehrere Frauen haben Auskunft gegeben. Mehr #MeToo: Sexuelle Belästigung durch Kollegen in Westschweizer Spitälern Mehr Nachhaltige Mode wird in der Schweiz angesichts des Überkonsums immer beliebter Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Reportage über eine Bewegung, die unser Verhältnis zu Kleidung verändert. Mehr Nachhaltige Mode wird in der Schweiz angesichts des Überkonsums immer beliebter Mehr Die Konkurskönige der Romandie und ihre Betrugsmasche Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In der Romandie hat eine Gruppe von Unternehmern innert weniger Jahre rund vierzig Insolvenzen angemeldet. Das liegt aber nicht an ihrem unglücklichen Händchen bei Firmengründungen. Dahinter steckt ein Betrugssystem, wie eine Recherche des Westschweizer Fernsehens RTS zeigt. Mehr Die Konkurskönige der Romandie und ihre Betrugsmasche Mehr So entstehen die roten Abstimmungsbüchlein Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Diese Druckerei führt für den Bund einen Grossauftrag aus: Sechs Millionen Abstimmungsbüchlein werden für jeden Abstimmungstermin gedruckt. Mehr So entstehen die roten Abstimmungsbüchlein Mehr Die Schweizer Alpen als neues Eldorado für die Immobilienbranche Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Immer mehr Investorinnen und Investoren investieren Hunderte von Millionen Franken in die Entwicklung riesiger Resorts in den Schweizer Alpen. Mehr Die Schweizer Alpen als neues Eldorado für die Immobilienbranche Mehr anzeigen

Unsere Nutzungsbedingungen

«dialog» ist das erste landesweite publizistische Angebot, getragen von den Unternehmenseinheiten der SRG: RSI, RTR, RTS, SRF, SWI swissinfo.ch. Ihre Kommentare werden redaktionell geprüft und – auch unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz – in alle Landessprachen sowie auf Englisch übersetzt. Bitte beachten Sie, dass die Kommentare gemäss den von der SRG festgelegten Richtlinien moderiert werden:

