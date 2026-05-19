Didier Carrard est le nouveau directeur de l’ECAB Fribourg

Keystone-SDA

Le Conseil d’Etat fribourgeois a nommé Didier Carrard au poste de directeur de l'Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB). Actuel directeur adjoint et responsable du département prévention et intervention, Didier Carrard prendra ses fonctions le 1er juin.

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(Keystone-ATS) Depuis son entrée en 2015 à l’ECAB, Didier Carrard a mis sur pied le département prévention et intervention qui renforce la protection des bâtiments du canton de Fribourg contre les dangers naturels et les incendies ainsi que la coordination des sapeurs-pompiers.

Le futur directeur a également œuvré à l’élaboration de la Loi sur la défense incendie et les secours (LDIS) entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a communiqué mardi l’ECAB. Il pilote aujourd’hui un projet de réforme qui doit garantir la pérennité de l’entreprise en anticipant l’évolution des risques liés aux dangers naturels.

L’ECAB entre dans une période où les défis sont nombreux: évolution des risques naturels, attentes accrues de la part de la population, enjeux humains et technologiques et transformation des organisations, constate l’Etat de Fribourg. Agé de 43 ans, Didier Carrard succède à Patrice Borcard, qui a quitté l’entreprise pour des raisons de santé en novembre.