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Emissaire russe aux Etats-Unis pour des pourparlers économiques

Keystone-SDA

L'émissaire russe Kirill Dmitriev est à nouveau aux Etats-Unis pour mener des pourparlers avec Washington liés à des questions économiques, a indiqué vendredi le Kremlin. Moscou précise qu'il ne s'agit pas de négociations concernant le conflit en Ukraine.

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(Keystone-ATS) «Kirill Dmitriev ne mène pas de négociations sur un règlement en Ukraine. Cela ne constitue pas une reprise des négociations» sur ce sujet, a indiqué Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. «Kirill Dmitriev est à la tête d’un groupe chargé des questions économiques», a-t-il ajouté sans plus de précisions, lors de son briefing quotidien.

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