Feu de forêt maîtrisé à Brusio (GR) avec l’aide d’hélicoptères

Keystone-SDA

La mobilisation de plusieurs hélicoptères a permis de maîtriser, mercredi matin, l'incendie de forêt qui s'est déclaré mardi sur les hauts de Brusio (GR), dans le Val Poschiavo. L'armée suisse et deux compagnies de transport en hélicoptère y ont contribué.

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(Keystone-ATS) Le secteur de l’incendie situé à proximité du célèbre viaduc ferroviaire circulaire de Brusio s’étend sur environ 2 km2 entre les villages de Campascio et Viano, sur le territoire de la commune de Brusio. Les flammes sont sous contrôle, même si un drone équipé de caméras thermiques pourrait encore reconnaître des foyers actifs de l’incendie, indique à Keystone-ATS le maire Pietro Della Cà.

Durant la matinée, cinq hélicoptères des compagnies Swisshelicopter et Heli Bernina ainsi qu’un Super Puma de l’armée suisse ont largement contribué à maîtriser l’incendie. Le trafic des Chemins de fer rhétiques (RhB) reste interrompu. Un service de bus est en place entre Poschiavo (GR) et Tirano (I).

La route cantonale menant de la vallée au village de montagne de Viano est également fermée. La localité de 60 habitants est accessible par une route forestière.

Feu légal de déchets de bois à l’origine

L’incendie a été signalé mardi peu après 15h30. Les travaux d’extinction, interrompus durant la nuit tout en surveillant l’évolution de la situation, ont repris mercredi à l’aube, indique la police grisonne. L’Office fédéral de l’aviation civile a prononcé une interdiction de survol de la région jusqu’à jeudi soir pour ne pas gêner les travaux d’extinction.

Un feu légal de déchets de bois est à l’origine de l’incendie. Le contrôle en a été perdu en raison des conditions météorologiques sèches et venteuses de ces derniers jours. Un fort dégagement de fumée couvre actuellement la vallée italophone grisonne de Poschiavo.

La police grisonne a ouvert une enquête. Une interdiction absolue de faire du feu en plein air est en vigueur depuis mercredi dans les trois vallées italophones des Grisons: le val Poschiavo, le val Mesolcina et le val Bregaglia.