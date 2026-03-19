Hausse des accidents sur les routes vaudoises en 2025

Keystone-SDA

La tendance à la diminution des accidents de la circulation sur les routes vaudoises ces dernières années s'est inversée en 2025. L'augmentation de 6,3% est attribuable tant à la hausse du nombre d'accidents avec dommages matériels qu'à celle du nombre d'accidents avec victimes.

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(Keystone-ATS) Les polices ont enregistré 4338 accidents de la circulation dans le canton de Vaud l’an dernier, soit 256 accidents en plus par rapport à 2024. Cette hausse est observée tant auprès des 2554 accidents avec dommages matériels (+5,3%) qu’auprès des 1784 accidents avec victimes (+7,7%), a indiqué jeudi la police cantonale dans un communiqué.

Parmi ces derniers, la police dénombre 1380 accidents avec blessés légers (+10,3%), 372 accidents avec blessés graves (stables) et 32 accidents mortels (stables). Ce sont ainsi huit automobilistes, sept motocyclistes, quatre cyclistes (dont deux avec des e-bikes), dix piétons et trois personnes ayant utilisé un autre véhicule qui ont trouvé la mort sur les routes vaudoises.

Si le volume des accidents avec victimes est à nouveau supérieur à la moyenne des dix dernières années, le volume des accidents avec dommages matériels est toujours inférieur à la moyenne des dix dernières années, et ceci malgré l’augmentation du nombre de véhicules en circulation (615’691 en 2025 contre 564’613 en 2016).

Alcool, inattention et vitesse

Pour 2025, la cause principale de l’ensemble des accidents de la circulation est l’influence de l’alcool. Elle est suivie par l’inattention ou la distraction puis la vitesse inadaptée. Les principales causes d’accidents mortels sont, à égalité, l’influence de l’alcool et l’inattention ou la distraction.

Les polices ont poursuivi leurs actions ciblées contre l’inattention et la distraction au volant: elles ont sanctionné 657 automobilistes. De plus, 2109 automobilistes ont reçu une amende d’ordre en lien avec l’utilisation d’un téléphone sans dispositif mains libres.

La police cantonale a aussi augmenté ses contrôles, notamment ceux relatifs à la vitesse. Ainsi 1’391’030 véhicules ont été contrôlés en 2025 lors de contrôles mobiles, parmi lesquels 29’813 conducteurs ont été dénoncés, soit le 2,14%.

Très légère hausse à Lausanne

A Lausanne, les constats d’accidents de la circulation ont connu une très légère hausse de 1,1%, avec 1008 cas (997 en 2024). Elle est beaucoup plus marquée pour les piétons blessés, avec 71 cas l’an dernier (contre 55 en 2024). Les accidents de cycles et de vélos électriques sont, eux, en baisse avec 104 accidents (110 en 2024).

En tout, sur le territoire lausannois, 332 personnes ont été légèrement blessées, contre 350 en 2024, ce qui représente une diminution de 5,2%. Les blessés graves sont en nette baisse, passant de 68 à 51 cas (-25% par rapport à 2024). Six accidents mortels avec six personnes décédées en ville sont à déplorer, contre un en 2024.

La police lausannoise a effectué 8168 contrôles de vitesse en 2025 au moyen d’appareils mobiles (2024: 7727) et 95’842 conducteurs ont été dénoncés. Une baisse des amendes d’ordre a été constatée avec 311’076 contraventions (-3,2%), dont 141’325 pour du stationnement.