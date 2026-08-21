Holcim consolide ses murs et sols avec l’acquisition de Fermacell

Keystone-SDA

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Holcim va acquérir pour 840 millions d'euros (784 millions de francs) le spécialiste allemand des murs et des sols Fermacell, auprès de James Hardie, dans le cadre d'un désengagement de la multinationale chicagolaise de ses activités européennes dans le ciment fibré.

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(Keystone-ATS) Sis à Düsseldorf, Fermacell doit générer avec son millier de collaborateurs un chiffre d’affaires d’environ 430 millions d’euros en 2026, précisent Holcim et James Hardie dans leurs communiqués respectifs jeudi soir.

L’entreprise exploite six usines et dessert 13 pays sur le Vieux continent.

Le mastodonte zougois des matériaux de construction perçoit un potentiel de synergies de 22 millions d’euros sur trois ans. Les marques Fermacell et Aestuver viendront compléter l’offre d’Holcim en matière de composants intégrés et de solutions modulables.

L’opération devrait n’avoir aucune incidence sur la performance 2026 d’Holcim, sa finalisation étant agendée au premier semestre 2027.