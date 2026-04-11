JD Vance au Pakistan pour des négociations avec l’Iran

Keystone-SDA

Le vice-président américain JD Vance est arrivé samedi au Pakistan, où doivent se tenir, dans un climat de méfiance mutuelle, des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient après six semaines de conflit.

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(Keystone-ATS) JD Vance a atterri dans la matinée à Islamadad – devenue ville fantôme sous haute sécurité – pour mener la délégation américaine, accompagné de l’émissaire spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.

Il a été accueilli par le puissant chef de l’armée pakistanaise Asim Munir à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan.

A la tête d’une délégation de plus de 70 personnes, l’influent président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf l’avait précédé vendredi soir au Pakistan.

Avant le début des discussions, dont le calendrier n’est pas connu, chaque camp a lancé ses mises en garde.