L’Ukraine accuse la Hongrie d’avoir pris des Ukrainiens «en otage»

Keystone-SDA

Le chef de la diplomatie ukrainienne a accusé vendredi la Hongrie d'avoir "pris en otage" sept employés d'une banque ukrainienne à Budapest, selon l'institution. Ils convoyaient plusieurs dizaines de millions d'euros depuis l'Autriche.

2 minutes

(Keystone-ATS) «A Budapest, les autorités hongroises ont pris en otage sept citoyens ukrainiens», tous des employés de la banque d’Etat Oschadbank qui opéraient deux véhicules bancaires» depuis l’Autriche, a écrit Andriï Sybiga sur le réseau social X.

«Il s’agit de terrorisme et de racket d’Etat» commis par la Hongrie, a dénoncé le ministre, affirmant avoir déjà envoyé une note officielle pour exiger «la libération immédiate» de ses compatriotes.

Oschadbank a indiqué dans un communiqué que deux de ses véhicules transportaient jeudi «35 millions d’euros et 9 kg d’or» depuis la Raiffeisen Bank en Autriche, «en accord avec les règles de transport internationales et les procédures douanières européennes en vigueur».

Oléoduc

Les deux véhicules transporteurs de fonds «se trouvent actuellement dans le centre de Budapest», a déclaré la banque ukrainienne, mais la localisation des employés reste inconnue. Le gouvernement hongrois n’a pour l’heure pas répondu aux sollicitations de l’AFP.

La Hongrie est l’un des rares pays de l’OTAN et de l’Union européenne à avoir renforcé ses liens avec Moscou depuis son offensive à grande échelle lancée en 2022 en Ukraine.

Budapest bloque notamment l’adoption d’un 20e paquet de sanctions de l’UE contre Moscou et le versement d’un prêt de 90 milliards d’euros à Kiev, tant qu’elle n’aura pas obtenu la reprise des livraisons via un oléoduc qui traverse l’Ukraine.