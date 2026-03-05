La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Chine prévoit un ralentissement de sa croissance en 2026

Keystone-SDA

La Chine se fixe un objectif de croissance de 4,5 à 5% en 2026, le plus bas depuis des décennies, indique un rapport gouvernemental publié jeudi. L'an dernier, elle s'était fixé un objectif d'environ 5%, qu'elle avait dit avoir atteint en fin d'année.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La deuxième économie mondiale représente à elle seule un tiers de la croissance mondiale. Le chiffre de 4,5 à 5% a été annoncé lors du grand événement politique annuel nommé «Deux Sessions».

Le gouvernement chinois n’a pas fixé de chiffre plus bas depuis 2005, quand il a commencé à énoncer systématiquement chaque année son objectif de croissance lors des Deux Sessions.

Le pays peine à recouvrer le dynamisme de l’avant-Covid-19. Son économie continue à subir les effets prolongés d’une grave crise de l’immobilier.

La Chine est confrontée à l’endettement des gouvernements locaux, une consommation domestique atone, des surcapacités de production, des pressions déflationnistes et un fort chômage des jeunes.

