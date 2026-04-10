La délégation iranienne est arrivée au Pakistan pour négocier

Keystone-SDA

La délégation iranienne qui doit tenir des négociations de paix avec les Etats-Unis est arrivée vendredi au Pakistan, même si des conditions posées par Téhéran jettent le doute quant à la tenue même des discussions.

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(Keystone-ATS) L’influent président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, mène cette délégation à laquelle prend part également le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, selon la télévision d’Etat iranienne.

Mohammad Bagher Ghalibaf a fait savoir auparavant que «deux mesures sur lesquelles les parties se sont mises d’accord» devaient encore être appliquées avant toute négociation, à savoir «un cessez-le-feu au Liban» et «le déblocage des actifs de l’Iran».

Mais le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a tenu à rassurer sur la tenue des pourparlers. «En réponse à mon invitation sincère, des dirigeants des deux pays viendront à Islamabad, où des négociations se tiendront pour instaurer la paix», a-t-il affirmé dans une allocution à la nation.

Au moment d’embarquer dans son avion vers Islamabad, le vice-président américain JD Vance – qui mène la délégation des Etats-Unis – a appelé Téhéran à «ne pas se jouer» de Washington, tout en promettant d'»essayer de mener des négociations positives». «Si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes tout à fait disposés à leur tendre la main», a-t-il déclaré.

De son côté, Donald Trump a affirmé que l’Iran n’avait «aucune carte en main» autre que le blocage du détroit d’Ormuz, point de passage stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures, et a menacé le pays de nouvelles frappes en cas d’échec des discussions.

Bombardements sur le Liban

Placée sous haute sécurité, Islamabad s’est transformée en ville fantôme avant les négociations qui doivent se tenir dans un hôtel de luxe. L’arrivée de JD Vance n’est prévue que samedi matin. Il sera accompagné de l’émissaire spécial Steve Witkoff et de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.

A Téhéran, des Iraniens ont témoigné auprès de l’AFP de leurs doutes, comme cet habitant de 30 ans, s’exprimant sous couvert d’anonymat. «On ne devrait pas prendre Trump aussi au sérieux. Il veut rayer une civilisation de la carte et, douze heures plus tard, met en place un cessez-le-feu qui ne repose sur rien», résume-t-il.

Depuis la conclusion de la trêve de deux semaines mardi, Téhéran et Washington s’opposent sur la question de l’inclusion du Liban dans l’accord, alors qu’Israël s’est dit déterminé à y continuer sa lutte contre le Hezbollah pro-iranien.

Quelques heures à peine après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, des frappes israéliennes ont fait 357 morts au Liban mercredi, selon un nouveau bilan. Israël a dit avoir tué 180 combattants du Hezbollah ce jour-là.

Ces bombardements sont les plus meurtriers dans ce pays depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l’Iran et qui s’est propagée dans la région, faisant des milliers de morts.

Vendredi, de nouvelles frappes ont tué 13 membres des forces de sécurité dans le sud du Liban, selon l’agence de presse d’Etat libanaise.

Pas de «concessions gratuites»

Parallèlement aux discussions irano-américaines, des pourparlers doivent avoir lieu mardi entre le Liban et Israël à Washington, selon la présidence libanaise. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait auparavant donné son feu vert à des «négociations directes».

Le Hezbollah rejette cette initiative, et son chef Naïm Qassem a appelé vendredi les responsables libanais à ne pas faire de «concessions gratuites» à Israël. Dans la soirée, la présidence libanaise a elle assuré qu’une rencontre aurait lieu mardi à Washington avec Israël afin de discuter d’un cessez-le-feu.

Israël a de nouveau été visé par une trentaine de tirs en provenance du Liban vendredi, provoquant des dégâts matériels, selon l’armée. Et dans le Golfe, le Koweït a annoncé vendredi que des membres de sa Garde nationale avaient été blessés, après des attaques signalées la veille, l’Iran niant pour sa part toute implication.

Autre ombre sur les négociations, le détroit d’Ormuz. Le trafic maritime y reste entravé, alors que sa réouverture par l’Iran était une condition du cessez-le-feu.

La principale association européenne d’aéroports a mis en garde vendredi contre une pénurie de kérosène «si le passage par le détroit d’Ormuz ne reprenait pas de manière stable et significative dans les trois prochaines semaines».

Les deux belligérants s’opposent aussi sur le dossier clé du nucléaire. Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique a ainsi exclu toute restriction du programme d’enrichissement d’uranium, une des demandes fondamentales des Etats-Unis et d’Israël qui accusent Téhéran de vouloir se doter de la bombe atomique. La République islamique défend elle son droit au nucléaire civil.