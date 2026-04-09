La LNM a dû louer un bateau à la compagnie biennoise

Keystone-SDA

La LNM, société de navigation des Trois-Lacs a dû louer une embarcation à la Société de navigation du lac de Bienne (BSG) pour assurer le début de la saison vendredi. Alain Ribaux, nouveau président du conseil d'administration, explique que la réduction de l'offre était nécessaire pour garantir la fiabilité.

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(Keystone-ATS) Le bateau «La Ville d’Yverdon», l’un des trois qui devait ouvrir la saison «rencontre encore quelques problèmes liés à des connexions électriques avec les quais du port de Neuchâtel», a expliqué Alain Ribaux dans une interview à Arcinfo parue jeudi. La LNM a donc décidé de louer une embarcation à la compagnie biennoise mais «nous aurons tous nos bateaux pour le début de la haute saison, le 8 mai», a-t-il ajouté.

Alain Ribaux, nommé en février à la présidence de l’entreprise qui a vécu une année 2025 compliquée, a précisé qu’il n’est «pas tolérable» de laisser des personnes à quai, comme ce fut le cas l’an dernier. Environ 100 courses sur un total de 1900 ont été supprimées l’an dernier par la LNM.

«Une compagnie sérieuse ne peut pas se permettre de supprimer autant de courses», a ajouté le président. Selon lui, la réduction de l’offre était donc nécessaire pour privilégier la qualité à la qualité, en conservant les relations les moins déficitaires. «Cette décision nous permet aussi d’alléger les finances, sans toucher à l’emploi: seul l’engagement de saisonniers sera revu à la baisse».

Pour Alain Ribaux, cette fiabilité «permettra de redorer le blason de la société auprès de nos clients mais également auprès de nos commanditaires, que sont les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Notre flotte est dans un état critique (…) et le soutien de ces derniers pour la rénover sera indispensable».

Pas au bord de la faillite

En 2024, la LNM a clôturé avec une perte de 770’000 francs et pour 2025 un déficit de 600’000 francs est attendu. «La compagnie n’est pas au bord de la faillite mais nous ne pouvons cependant pas nous permettre de réaliser deux exercices similaires supplémentaires», a expliqué l’ex-conseiller d’Etat neuchâtelois.

Par rapport aux difficultés liées aux problèmes de personnel, le président va transmettre l’analyse sur les ressources humaines au directeur Peter Voets, puis à l’ensemble des collaborateurs. La gestion du directeur avait été qualifiée d’autoritaire par certains.