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La Russie et l’Ukraine reprennent leurs attaques de drones

Keystone-SDA

La Russie et l'Ukraine ont repris leurs attaques nocturnes de drones après l'expiration dimanche soir d'une courte trêve décrétée pour la Pâque orthodoxe et marquée par des accusations de violations massives des deux côtés, ont indiqué les deux pays.

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(Keystone-ATS) Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a lancé contre l’Ukraine 98 drones, dont 87 ont été abattus. Le ministère russe de la Défense a pour sa part indiqué avoir intercepté dans la nuit 33 drones ukrainiens.

Lors de cette trêve de 32 heures, Kiev et Moscou se sont mutuellement accusés d’avoir violé à des centaines de reprises le cessez-le-feu.

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