Le Clou rouge de Patrimoine Suisse s’arrête à Botterens (FR)

Keystone-SDA

Le Clou rouge fera étape à Botterens (FR) samedi pour aborder les enjeux liés à la transformation d’un village-rue. A travers la Suisse romande et italienne, le symbole itinérant de Patrimoine suisse met cette année à l’honneur les vieilles villes et les noyaux villageois.

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(Keystone-ATS) Le public pourra découvrir l’histoire de plusieurs édifices de la localité gruérienne et les enjeux de la vitalisation des centres de village, via des échanges et discussions, a indiqué l’association de sauvegarde du patrimoine. Botterens est un village-rue, dont les premières mentions remontent au Moyen Âge, dès 1227.

Marqué par un incendie en 1779, qui a détruit une partie du village, celui-ci conserve encore à l’entrée nord des maisons datant du XVIIIe siècle. A la fin du XIXe siècle, en 1898, l’installation de la chocolaterie de Broc a accompagné sa transformation progressive d’un village agricole vers une localité de plus en plus résidentielle.

Pionnier de l’électricité

Le village Botterens a été en outre l’un des premiers de la région à bénéficier de l’électricité, précise le communiqué publié mercredi. Classé en zone de protection cantonale, le centre de la localité fait aujourd’hui l’objet de réflexions menées par les autorités communales en vue de sa valorisation et de sa vitalisation.

Lors de l’étape du Clou rouge, le 23 mai, la section Gruyère-Veveyse proposera au public de découvrir Botterens. Des visites guidées permettront d’en apprendre davantage sur la boulangerie Angélo Rime, connue pour sa fabrique artisanale de meringues, la maison Delatena, l’église Saint-Claude et l’ancienne poste.

Des sites en péril

La matinée se prolongera par un apéritif, avec des échanges et des discussions. Pour rappel, le Clou rouge a repris cette année la route en mars, l’opération s’étalant jusqu’en octobre. Le Tessin a rejoint pour la première fois les sections romandes. Le parcours s’est ouvert le 28 mars à Brè sopra Lugano. Il compte dix étapes.

Les vieilles villes et les noyaux villageois constituent la «mémoire vivante» de la Suisse, rappelle Patrimoine Suisse dans sa présentation. Ils racontent «l’histoire d’un lieu, forgent une identité et façonnent le visage singulier du pays». Pourtant, ils sont soumis à une «pression constante», déplore-t-elle.

Transformations rapides, vacance des locaux, trafic de transit ou pression touristique fragilisent et mettent en péril des noyaux historiques. Dans les localités du parcours du Clou rouge, le public est invité à explorer des sites via des visites guidées, des rencontres, des moments d’échange et des présentations de projets.