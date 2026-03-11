La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Conseil des Etats relance le nucléaire en Suisse

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse. Il a voté mercredi, par 26 voix contre 12, la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales. Le National doit encore se prononcer, promettant des débats animés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’UDC, le PLR mais surtout une majorité du Centre ont adopté le contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative «Stop au blackout». Le référendum est assuré, a déjà prévu le ministre de l’Energie Albert Rösti.

L’initiative populaire «De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)», déposée par des élus de droite, en particulier du PLR, et des représentants de l’économie, veut inscrire dans la Constitution que toutes les formes de production électrique respectant l’environnement et le climat doivent être autorisées. Le comité souhaite ainsi rouvrir la porte à l’atome, en misant sur de nouvelles technologies plus sûres.

Le Conseil fédéral a présenté un contre-projet afin de se limiter à modifier la loi et non la Constitution. Il mise comme les initiants sur l’ouverture aux différentes technologies, nucléaire inclus.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

