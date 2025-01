Le groupe biennois Pegasus perd deux de ses membres

Keystone-SDA

Les Biennois Pegasus ne se produiront bientôt plus dans leur formation actuelle. Deux des quatre membres, Gabriel Spahni et Simon Spahr, vont quitter le groupe de musique fin 2025.

1 minute

(Keystone-ATS) Après 20 ans sur les scènes et dans les studios du monde entier, l’histoire qui avait commencé dans l’enfance prend fin cette année, a annoncé le groupe sur son site internet. Pegasus continuera avec Noah Veraguth et Stefan Brønner. On se sépare à l’amiable avec le désir de prendre un nouveau départ, a-t-il précisé.

Leur dernier album commun « Twisted Hearts Club » sort vendredi. Lors de la conception du titre, ils ne se doutaient pas encore des décisions difficiles qui les attendaient. « Nous nous réjouissons de profiter pleinement avec vous de cette dernière tournée dans notre configuration habituelle ».