La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Gymnase multifonctionnel de Crissier a été inauguré

Keystone-SDA

Le Canton de Vaud a officiellement inauguré jeudi son nouveau Gymnase de Crissier, ouvert depuis la rentrée scolaire du 18 août. Le site de formation postobligatoire situé dans le quartier de la Gottrause se veut un campus multifonctionnel.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Il regroupe en effet le nouveau Gymnase de Crissier ainsi que le Gymnase pour adultes et héberge temporairement dix classes de l’Ecole supérieure de la santé (ESsanté). Il accueillera également à l’horizon 2027 la Maison des métiers, espace permanent dédié à l’information et à l’orientation professionnelle, a indiqué l’Etat de Vaud dans un communiqué.

L’inauguration a eu lieu à la mi-journée, en présence de la conseillère d’Etat responsable des bâtiments Isabelle Moret, du conseiller d’Etat en charge de la formation Frédéric Borloz et des autorités communales de Crissier.

Construit par un tiers et loué par l’Etat avec un droit de préemption, partenarait public-privé donc, le site se compose de plusieurs bâtiments modernes, «bien intégrés dans leur environnement et facilement accessibles en transports publics». Il comprend 47 salles de classe, douze salles de sciences ainsi que plusieurs espaces dédiés aux arts, à la musique et à l’informatique.

Deux projets en cours

Il offre également plusieurs installations sportives dont une salle double, une salle de grimpe et deux espaces de fitness. Un nouveau site de la BCU Lausanne ainsi qu’un espace de restauration viennent compléter l’ensemble des équipements, détaille le Canton.

Le nouveau Gymnase de Crissier accueille dans un premier temps quelque 300 élèves de première année, pour atteindre une capacité de 1200 élèves (et quelque 45 classes) d’ici l’introduction du gymnase en quatre ans à l’horizon 2030. Au total, les près de 80 nouveaux postes d’enseignants nécessaires entraîneront un coût annuel pérenne d’environ 12,3 millions de francs.

Pour rappel, le Canton prévoit la construction de trois nouveaux gymnases d’ici 2040, en plus de deux projets déjà en cours à Aigle (août 2027) et Echallens (dès 2028). Avec deux fermetures prévues à Lausanne (Provence et Sévelin), le nombre de sites devrait ainsi atteindre 18 à l’horizon 2040.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Archives
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Ce débat est fermé mais vous pouvez lire les commentaires
2 J'aime
5 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision