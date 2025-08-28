Le Gymnase multifonctionnel de Crissier a été inauguré

Keystone-SDA

Le Canton de Vaud a officiellement inauguré jeudi son nouveau Gymnase de Crissier, ouvert depuis la rentrée scolaire du 18 août. Le site de formation postobligatoire situé dans le quartier de la Gottrause se veut un campus multifonctionnel.

(Keystone-ATS) Il regroupe en effet le nouveau Gymnase de Crissier ainsi que le Gymnase pour adultes et héberge temporairement dix classes de l’Ecole supérieure de la santé (ESsanté). Il accueillera également à l’horizon 2027 la Maison des métiers, espace permanent dédié à l’information et à l’orientation professionnelle, a indiqué l’Etat de Vaud dans un communiqué.

L’inauguration a eu lieu à la mi-journée, en présence de la conseillère d’Etat responsable des bâtiments Isabelle Moret, du conseiller d’Etat en charge de la formation Frédéric Borloz et des autorités communales de Crissier.

Construit par un tiers et loué par l’Etat avec un droit de préemption, partenarait public-privé donc, le site se compose de plusieurs bâtiments modernes, «bien intégrés dans leur environnement et facilement accessibles en transports publics». Il comprend 47 salles de classe, douze salles de sciences ainsi que plusieurs espaces dédiés aux arts, à la musique et à l’informatique.

Deux projets en cours

Il offre également plusieurs installations sportives dont une salle double, une salle de grimpe et deux espaces de fitness. Un nouveau site de la BCU Lausanne ainsi qu’un espace de restauration viennent compléter l’ensemble des équipements, détaille le Canton.

Le nouveau Gymnase de Crissier accueille dans un premier temps quelque 300 élèves de première année, pour atteindre une capacité de 1200 élèves (et quelque 45 classes) d’ici l’introduction du gymnase en quatre ans à l’horizon 2030. Au total, les près de 80 nouveaux postes d’enseignants nécessaires entraîneront un coût annuel pérenne d’environ 12,3 millions de francs.

Pour rappel, le Canton prévoit la construction de trois nouveaux gymnases d’ici 2040, en plus de deux projets déjà en cours à Aigle (août 2027) et Echallens (dès 2028). Avec deux fermetures prévues à Lausanne (Provence et Sévelin), le nombre de sites devrait ainsi atteindre 18 à l’horizon 2040.