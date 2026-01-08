À Porto, un blason suisse insolite attire l’attention au Palais de la Bourse

Palais de la Bourse de Porto, Portugal. Francesco Cerea

Dans la Cour des Nations du Palácio da Bolsa, une croix blanche sur fond rouge capte immédiatement le regard. Ce blason helvétique, datant du XIXᵉ siècle, rend hommage aux relations commerciales qui unissaient alors la Confédération suisse au Royaume du Portugal.

Au‑delà de leur portée économique, ces échanges commerciaux revêtent aussi une dimension historique et artistique, comme en témoigne cet édifice emblématique au cœur de la ville portugaise de Porto.

Le Palais de la Bourse est une imposante construction néoclassique du XIXᵉ siècle, situé dans un quartier inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi ses salles les plus célèbres figurent le Salon arabe et l’ancienne salle d’audience.

Un symbole des relations commerciales

Le 2 août 1834, un tribunal de commerce est créé à Porto pour trancher les litiges liés aux échanges. La date est gravée à côté du blason suisse dans la Cour des Nations (Pátio das Nações).

Détail du blason suisse près de la date du 2 août 1834. Francesco Cerea

Cette cour, qui sert de passage central vers les différentes salles du palais, est surmontée d’une vaste verrière. Ses murs inférieurs sont ornés des armoiries du Portugal ainsi que de celles des pays avec lesquels les rois de la maison de Bragance entretenaient des relations commerciales au XIXᵉ siècle.

C’est ce qui explique la présence du blason helvétique aux côtés de ceux de familles royales et d’États aujourd’hui disparus.

Détails héraldiques

D’un point de vue héraldique, l’écu suisse se distingue particulièrement. Outre la traditionnelle croix blanche sur fond rouge, il présente deux mains jointes devant un soleil au‑dessus de la croix – sans doute une allusion au Pacte fédéral – tandis que la partie inférieure montre deux palmes croisées, symboles de victoire et de triomphe.

Détail du blason suisse dans le palais de la Bourse de Porto. Francesco Cerea

Autre détail marquant: la présence de 22 étoiles à l’intérieur de la croix blanche, représentant le nombre de cantons de l’époque, alors que l’État fédéral suisse n’en était encore qu’à ses débuts.

Un palais du commerce

Parmi toutes les chambres de commerce du Portugal, celle de Porto est la seule à être installée dans un cadre aussi somptueux. L’édifice reflète le prestige de son passé à travers un riche programme décoratif datant des XIXᵉ et début XXᵉ siècles. Depuis 1842, il abrite le siège de l’Associação Comercial do Porto.

Les éléments décoratifs et symboliques visaient à représenter les principales activités économiques – celles considérées comme ennoblissant à la fois les individus et la société. Ils rendent hommage à la bourgeoisie laborieuse du nord du pays, des valeurs également prisées par les Suisses à l’époque.

Détails de l’intérieur du bâtiment. Francesco Cerea

Ce n’est pas un hasard si la Suisse a ouvert un deuxième consulat à Porto en 1896, après celui établi à Lisbonne en 1817, deux ans après la reconnaissance de la neutralité helvétique par le Portugal. Les relations diplomatiques ne seront toutefois élevées au rang d’ambassade qu’en 1959, illustrant le contraste entre la prudence institutionnelle et le pragmatisme du monde des affaires.

Une célébration visuelle du commerce

Le Palais de la Bourse constitue l’une des expressions les plus emblématiques de l’identité commerciale de Porto. Son langage artistique foisonne de peintures allégoriques, de dates et de blasons. Dans tout l’édifice – en particulier dans les espaces publics les plus prestigieux – l’emblème ou le monogramme de l’Associação Comercial do Porto revient sans cesse, accompagné du serpent ailé, souvent désigné sous le nom de «dragon».

D’autres motifs récurrents renvoient au commerce et à la navigation: le caducée, le dieu Mercure, des marchandises emballées, des ancres, des navires et des quais – autant d’allusions explicites au négoce et à la marine marchande.

L’ensemble compose un palais pensé presque comme un temple dédié au commerce – une célébration visuelle de l’activité marchande, source de prospérité et de fierté civique.

