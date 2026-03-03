Le millésime 2025 s’annonce «remarquable», grâce à une bonne météo

Une météo favorable a permis de récolter 82 millions de litres de vin suisse l'année passée. Les vins du millésime 2025 sont encore en phase d'élevage, mais ils s'annoncent "particulièrement remarquables".

2 minutes

(Keystone-ATS) La Suisse a ainsi récolté 9,3% de vin de plus qu’en 2024, a annoncé mardi l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). La récolte avait été réduite en 2024, à cause de mauvaises conditions météorologiques.

La Suisse alémanique affiche la plus forte augmentation, avec 32% supplémentaires et 13,7 millions de litres au total. La Suisse romande augmente plus légèrement, de 6,3 %, avec 64,4 millions de litres. La Suisse italienne, elle, a vu ses récoltes reculer de 8,1% par rapport à 2024, à cause d’une mauvaise météo pendant la floraison et de la pression du scarabée japonais dans le Mendrisiotto.

L’année viticole 2025 a commencé avec un temps sec et doux, avec une belle floraison, malgré quelques épisodes pluvieux en juin, a ajouté l’OFAG. Les vendanges, plutôt précoces, auraient été par contre un légèrement perturbées par la pluie, fin août et en septembre.

Contexte économique difficile

Le millésime 2025 s’inscrit dans un contexte économique difficile pour la viticulture, souligne l’OFAG. Il est marqué par «des coûts de production élevés, un recul des ventes et des stocks importants, menaçant la rentabilité de certaines exploitations».

En 2025, la superficie totale des vignobles en Suisse s’élevait à 14 432 hectares, soit 52 hectares de moins qu’en 2024. Lors de sa séance de mercredi dernier, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre la décision du Parlement visant à promouvoir la restructuration de la viticulture à hauteur de 10 millions de francs.