Le Musée international d’horlogerie va rouvrir le 10 avril

Keystone-SDA

Le Musée international d'horlogerie (MIH), à La Chaux-de-Fonds (NE), va rouvrir le 10 avril. L'établissement était fermé depuis le 3 novembre pour mener à bien la rénovation de son hall d'accueil et percer la liaison avec le Musée d'histoire voisin. Les 114 pièces maîtresses, présentées en Chine durant la fermeture, ont connu un vif succès.

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(Keystone-ATS) «Les travaux extérieurs de réfection de l’étanchéité et de revalorisation du parc, comme l’installation du café des musées se poursuivent», a indiqué jeudi le musée. Durant la fermeture, l’établissement a déployé des efforts hors les murs pour se faire connaître à de nouveaux publics.

Des ateliers ont été réalisés dans les classes. Le musée a proposé par exemple aussi des activités de médiation horlogère aux détenus de l’établissement d’exécution des peines de Bellevue à Gorgier.

L’exposition «Touching Infinity: Art beyond Time», qui s’est tenue du 8 décembre au 1er mars à Shanghai, organisée conjointement par Hantang Culture, le MIH et la Watch Library Foundation, a dénombré plus de 15’000 visiteurs. Les 114 pièces prêtées pour l’occasion ont retrouvé le MIH et seront à nouveau visibles du public chaux-de-fonnier à compter du 10 avril.