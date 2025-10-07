La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le patron de la marque Swatch en congé sabbatique

Keystone-SDA

Alain Villard lâche temporairement les commandes de la marque Swatch. Le directeur général de la célèbre maison horlogère a décidé de prendre une année de congé sabbatique, selon le groupe basé à Bienne.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Cette décision a été prise en commun accord avec le Swatch Group», explique mardi une porte-parole de l’horloger biennois, contactée par l’agence AWP.

Une campagne publicitaire de Swatch montrant un Asiatique faisant le geste de brider ses yeux avec ses mains avait suscité la polémique cet été. La marque horlogère a essuyé une pluie de commentaires négatifs sur Instagram, l’accusant de «racisme» et de «discrimination».

Face aux appels au boycott, notamment en provenance de Chine, le groupe a retiré dans le monde entier la publicité controversée. Celle-ci portait sur la collection Swatch Essentials.

