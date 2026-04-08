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Le taux de chômage en léger repli en mars

Keystone-SDA

Le taux de chômage en Suisse a légèrement reculé en mars à 3,1%, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois de février.

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(Keystone-ATS) Pendant le mois sous revue, le nombre de chômeurs s’est contracté de 3,2%, ou de 4821 personnes, par rapport à février. Mais sur un an, leur nombre a bondi de 10,3% ou de 13’686 personnes, a détaillé mercredi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) dans son rapport mensuel.

Le taux de chômage des jeunes a diminué de 0,2 points de pourcentage comparé à février, pour atteindre 2,9%, tandis que celui des seniors s’élevait à 2,8%, en baisse de 0,1 points de pourcentage sur un mois.

Quelque 48’843 postes vacants étaient annoncés aux Offices régionaux de placement, en hausse de 1,4% sur un mois. Une part de 67% concernait des postes soumis à l’obligation d’annonce. Sur un an, le nombre de postes vacants a bondi de 14,8%.

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