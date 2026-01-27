Les Eglises chrétiennes perdent des fidèles dans le canton de Vaud

Keystone-SDA

Entre 2014 et 2024, la proportion de protestants et de catholiques s'est respectivement réduite de 8 et 6 points de pourcentage au sein de la population vaudoise. La communauté musulmane progresse légèrement (+1,2), mais la hausse la plus marquée s'observe chez les personnes sans religion, avec un bond de 14 points de pourcentage d'identification en 10 ans.

(Keystone-ATS) «Les personnes qui déclarent ne pas faire partie d’une Eglise ou d’une communauté religieuse forment le groupe le plus important depuis 2016», précise mardi Statistique Vaud, reprenant des données de l’Office fédéral de la statistique. Quelque 40% de la population vaudoise (de plus de 15 ans) s’identifie désormais à ce groupe.

Le canton compte aussi un quart de catholiques, un cinquième de protestants et 6% de musulmans, pour les confessions les plus représentées.

Une société moins religieuse

Le communiqué explique que ce sont les Eglises protestante et catholique qui paient le recul de l’identification religieuse. La tendance dépasse le canton de Vaud et s’observe à l’échelle nationale. «Un niveau de formation élevé est fréquemment associé au fait de ne pas déclarer de religion», précise Statistique Vaud.

Le déclin du sentiment d’appartenance religieuse commence par une réduction des pratiques collectives. Ensuite, «les pratiques individuelles ainsi que l’importance accordée à la religion dans la vie quotidienne décroissent.» Finalement, les fidèles abandonnent leur affiliation à leur communauté religieuse, explique le communiqué.

Ce phénomène révèle aussi des différences générationnelles: les jeunes déclarent moins de religiosité que leurs aînés. Plus de la moitié (52%) des Vaudois de moins de 40 ans sont sans religion, contre 42% sur l’ensemble de la population cantonale.

Les religions changent avec les migrations

Le canton de Vaud, protestant depuis le XVIe siècle, a vu son paysage religieux évoluer par l’effet des migrations. L’arrivée de travailleurs du Sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal) pendant la période des Trente Glorieuses a renforcé la communauté catholique. A la fin des années 1990, les personnes arrivées des Balkans ont fait progresser la proportion de musulmans dans le canton. Leurs enfants aussi, nés en Suisse, sont désormais assez âgés pour être pris en compte dans les études statistiques.

Si la participation aux services religieux recule de manière générale, la pratique de la prière en privé reste stable pour toutes les confessions. Près d’un quart (24%) des personnes croyantes prient quotidiennement et un dixième (12%) chaque semaine. En revanche, plus d’un tiers ne prie jamais.