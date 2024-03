Les ménages sont propriétaires de leur logement dans 36% des cas

2 minutes

(Keystone-ATS) En 2022, 1,4 million de ménages disposaient de leur propre bien immobilier, soit 36% de tous les ménages privés en Suisse. Parmi eux, 730’000 possédaient une maison individuelle, selon les derniers chiffres publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique.

Les habitants de 2,4 millions de ménages en Suisse vivent dans des logements en location, indique un communiqué de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le loyer d’un appartement de 4 pièces s’élève en moyenne à 1622 francs par mois. Les logements construits il y a moins de deux ans sont les plus chers.

Un appartement neuf de 4 pièces coûte en moyenne 2138 francs par mois. Plus les habitants d’un ménage privé vivent depuis longtemps dans un logement en location, plus leur loyer est bas.

C’est dans les grandes agglomérations que le logement est le plus cher. Zurich présente le loyer moyen le plus élevé parmi les plus grandes villes suisses, avec une moyenne de 1997 francs par mois pour un appartement de 4 pièces.

Chauffage à énergie fossile largement majoritaire

Des sources d’énergie fossiles comme le mazout ou le gaz sont utilisées pour chauffer 70% de tous les logements locatifs, contre 57% des logements en propriété. L’OFS attribue cette situation au fait que les locataires habitent plus souvent dans de grands immeubles équipés de chaudières à mazout ou à gaz.

En raison de leur répartition géographique, les logements locatifs sont plus souvent raccordés à des installations de chauffage à distance. En contrepartie, les logements en propriété sont plus souvent équipés d’une pompe à chaleur (24%) que les logements locatifs (12%).

C’est dans le canton de Genève que la part de logements locatifs appartenant à des particuliers est la plus faible (environ un quart), alors qu’elle est nettement plus élevée dans les cantons du Valais et du Tessin (près de 70 % chacun).