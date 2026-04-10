Melania Trump nie avoir eu connaissance des crimes d’Epstein

Keystone-SDA

La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a farouchement nié jeudi toute connaissance des crimes sexuels commis par Jeffrey Epstein. Un scandale dont son mari, Donald Trump, exhorte les Américains à tourner la page.

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(Keystone-ATS) A la suite de la publication le 30 janvier par le ministère de la Justice d’une masse de plus de trois millions de pages du dossier de Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019 avant son procès, Donald Trump avait notamment estimé qu’il était «temps pour le pays de passer peut-être à autre chose».

Le ministère de la Justice avait affirmé pour sa part s’être acquitté par cette publication massive de l’obligation imposée par le Congrès à l’administration Trump de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.

«Mensonges»

Mais dans une apparition surprise à la Maison Blanche jeudi, Melania Trump a remis le sujet au coeur de l’actualité. «Les mensonges qui m’associent à ce personnage infâme qu’est Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd’hui», a-t-elle déclaré devant les caméras.

Il n’était pas clair dans l’immédiat à quoi elle faisait référence, ni pourquoi la Première dame, dont les apparitions publiques sont rares, a choisi de s’exprimer à ce moment précis. Donald Trump a déclaré à la chaine MS Now qu’il ne «savait rien» de cette déclaration à l’avance.

Melania Trump a exhorté le Congrès à organiser une audition publique centrée sur les femmes agressées sexuellement par le financier et pédocriminel américain afin de «donner à ces victimes l’occasion de témoigner sous serment» et que leur témoignage soit inscrit dans les registres parlementaires.

«Détournement de responsabilité»

Mais certaines victimes d’Epstein et leurs familles, dont le frère de la principale accusatrice Virginia Giuffre, qui s’est suicidée en 2025, ont qualifié ce discours de «détournement de responsabilité».

Melania Trump «fait maintenant peser la charge sur les victimes, dans des conditions politiques qui protègent ceux qui détiennent le pouvoir», notamment «l’administration Trump, qui ne s’est toujours pas pleinement conformée à la loi de transparence sur l’affaire Epstein», ont-elles déploré dans un communiqué.

«Très respectueusement, c’est le travail de Todd Blanche» d’entendre le témoignage des victimes, a réagi sur X l’élu républicain Thomas Massie, un des deux coauteurs de cette loi, en référence au ministre de la Justice par intérim, Todd Blanche, appelant à des poursuites contre les complices présumés d’Epstein.

Lors de la publication des documents, Todd Blanche, alors numéro 2 du ministère et ancien avocat personnel de Donald Trump, avait prévenu d’emblée qu’ils ne contenaient pas d’élément pouvant aboutir à de nouvelles poursuites.

«Pas une victime»

Todd Blanche assure l’intérim à ce poste à la suite du limogeage de la ministre Pam Bondi, critiquée pour sa gestion de l’affaire. Mme Bondi devait témoigner à huis clos le 14 avril à ce sujet devant une commission de la Chambre des représentants, mais elle ne se rendra pas à cette convocation, le ministère de la Justice faisant valoir qu’elle lui avait été adressée en tant que ministre, a-t-on appris mercredi de sources parlementaires.

«Je ne suis pas une victime d’Epstein. Epstein ne m’a pas présentée à Donald Trump», a tenu à préciser la Première Dame. «Depuis des années, de nombreuses images et déclarations mensongères concernant Epstein et moi-même circulent sur les réseaux sociaux», a-t-elle prévenu.

«Je n’ai jamais eu connaissance des agissements d’Epstein à l’encontre de ses victimes. Je n’ai jamais été impliquée d’aucune manière. Je n’y ai pas pris part. Je n’ai jamais pris son avion personnel ni visité son île privée», a insisté Melania Trump, qui apparaît sur certaines photos authentifiées en présence de Donald Trump, Jeffrey Epstein et de la complice de ce dernier, Ghislaine Maxwell.

Appel à témoigner

Elu démocrate au Congrès et membre de la commission enquêtant sur Epstein, Suhas Subramanyam a appelé Melania Trump à «témoigner sous serment».

Longtemps proche de Jeffrey Epstein quand les deux hommes évoluaient au sein de la jet-set à New York et en Floride dans les années 1990, Donald Trump assure avoir rompu avec lui bien avant qu’il ne soit inquiété par la justice et n’avoir rien su de ses crimes sexuels.