Mojtaba Khamenei appelle à maintenir Ormuz fermé, le pétrole flambe

Keystone-SDA

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial. Il a accéléré ce faisant la flambée des cours.

(Keystone-ATS) Désigné dimanche à la place de son père Ali Khamenei, tué au début des attaques israélo-américaines sur l’Iran, il a également promis de «venger» le «sang versé par les victimes de ces bombardements.

Le nouveau dirigeant, lui-même blessé dans une frappe et dont l’état de santé reste un mystère, n’est toujours pas apparu en public, et son premier message depuis sa désignation a été lu par une présentatrice à la télévision nationale. Il y a également appelé les pays de la région à fermer les bases américaines qu’ils abritent sur leurs sols.

Gardiens prêts à une longue campagne

Son discours intervient alors que la guerre au Moyen-Orient entraîne «la plus importante perturbation» de l’approvisionnement mondial du pétrole de l’histoire, a averti jeudi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, se disent prêts à une longue campagne pour forcer Washington à la retraite en bombardant les intérêts occidentaux dans le Golfe et ailleurs, quitte à «détruire» l’économie mondiale.

L’armée américaine a annoncé jeudi avoir frappé environ 6000 cibles depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février par des bombardements américains et israéliens contre la République islamique.

TotalEnergies va suspendre sa production

Le conflit pénalise l’approvisionnement en or noir de l’économie mondiale, affaiblit les sites de production de la région et menace ses services financiers.

Le géant français TotalEnergies a ainsi annoncé suspendre ou être sur le point de suspendre l’équivalent de 15% de sa production mondiale de pétrole et de gaz dans plusieurs Etats du Golfe.

La navigation est pratiquement bloquée dans le détroit d’Ormuz, de facto contrôlé par l’Iran et par où transite environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

«En réponse à l’ordre» de leur «commandant en chef» Khamenei, les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis de garder le détroit fermé et de porter «les coups les plus sévères à l’agresseur», a indiqué le commandant des forces navales Alireza Tangsiri.

Certains «pays» admis

Mais le gouvernement iranien a laissé entendre dans le même temps qu’il pourrait autoriser certains navires, de pays jugés non hostiles, à emprunter le détroit.

Interrogé par l’AFP, le vice-ministre des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a assuré que Téhéran a «coopéré» avec plusieurs «pays» qui ont demandé à l’emprunter. Il n’a pas nommé ces pays mais souligné que ceux qui se sont joints aux Etats-Unis et Israël «ne devraient pas bénéficier d’un passage sûr dans le détroit d’Ormuz».

Le ministre a démenti jeudi auprès de l’AFP que l’Iran posait des mines dans le détroit d’Ormuz, comme Washington l’en accuse.

Explosions dans le Golfe

Plusieurs explosions ont secoué le Golfe jeudi. Sur un réservoir d’hydrocarbures à Bahreïn, un immense champ pétrolier en Arabie saoudite, un aéroport au Koweit, un port à Oman.

Au moins trois navires ont été attaqués, soit un total de six depuis mercredi et 16 depuis le début du conflit, selon l’agence maritime britannique (UKMTO).

Une vidéo diffusée par le média d’Etat iranien IRIB montre une de ces attaques iraniennes, menée mercredi soir contre un pétrolier à environ 50 km des côtes irakiennes.

On y voit, dans la nuit noire, l’avant d’un pétrolier exploser, puis s’envelopper d’une énorme boule de feu, frappé de plein fouet par un projectile tiré depuis ce qui semble être un hors-bord de la marine iranienne. «Dieu est grand. Contre l’impérialisme américain dans le nord du golfe Persique, au nom de l’imam Khamenei, au nom de la République islamique d’Iran, ces eaux appartiennent aux défenseurs de l’islam», se réjouit l’un des Iraniens à bord.

L’attaque, visant deux pétroliers, a fait un mort, selon les autorités irakiennes, qui précisent avoir secouru plus de 50 membres d’équipage.

Trump: d’abord «stopper» l’Iran

Côté américain, entre la poursuite de la guerre et les cours du pétrole, Donald Trump dit avoir fait son choix: la nécessité de «stopper» l’Iran passe avant les prix du pétrole car il faut «empêcher un empire du mal, l’Iran, de se doter d’armes nucléaires et de détruire le Moyen-Orient, voire le monde entier».

En Iran, au 13e jour de la guerre, la vie quotidienne des habitants de la région s’organise entre privations, angoisses et espoir d’un lendemain meilleur.

«On peut toujours faire ses courses. L’exception, c’était le jour où ils ont frappé les dépôts de pétrole: avec la pluie noire, ça faisait apocalyptique», explique à l’AFP une habitante de 39 ans, contactée depuis Paris.

Les frappes, certes, sont difficiles à vivre. Mais «je ne comprends pas les gens qui disent ‘non à la guerre'», explique-t-elle. Après la violente répression des manifestations de janvier en Iran, «il n’y a aucune autre solution que l’intervention étrangère» pour changer le pouvoir politique.

Quelque 3,2 millions d’Iraniens ont été déplacés à l’intérieur de l’Iran depuis le début de la guerre, selon le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Téhéran «n’a plus rien à perdre»

Entre blocage d’Ormuz et discours guerriers, les cours du pétrole, qui ont pour certains grimpé de plus de 40% depuis le début de la guerre, continuent de flamber, malgré la décision la veille des pays de l’AIE d’utiliser leurs réserves stratégiques pour soutenir l’offre.

Jamais l’approvisionnement mondial en pétrole n’a été aussi perturbé, estime l’AIE. Selon elle, le blocage d’Ormuz a contraint les pays du Golfe à réduire drastiquement leur production pétrolière, grevant l’offre mondiale de 7,5%.

Donald Trump a ces derniers jours promis qu’une «grande sécurité» régnerait bientôt dans le détroit d’Ormuz. Son ministre de l’Energie a toutefois précisé que l’armée n’était «pas prête» pour le moment à escorter des pétroliers dans le détroit.

«Le régime iranien, qui n’a plus rien à perdre, entretiendra une guerre d’usure contre les Etats-Unis et Israël pour les punir de leur agression», a estimé auprès de l’AFP Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques.

Plus de 11 milliards de dollars en une semaine

Economiquement, l’opération est un gouffre pour les Etats-Unis. La première semaine de guerre leur a coûté plus de 11 milliards de dollars, rapporte le New York Times, en s’appuyant sur des sources parlementaires.