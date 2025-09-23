La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Norvège: explosion en plein centre d’Oslo, aucun blessé

Une personne a été arrêtée après une explosion mardi dans une rue en plein centre d'Oslo, a rapporté la police. Elle dit aussi avoir neutralisé sur place ce qu'elle pense être une grenade.

(Keystone-ATS) Aucun blessé n’a été signalé après l’incident qui s’est produit dans la soirée près d’Oslo Met, un établissement d’enseignement supérieur de la capitale norvégienne.

La principale théorie des enquêteurs à ce stade est celle d’un règlement de comptes entre bandes criminelles, a indiqué la police.

«Il y a eu une détonation d’explosifs», a déclaré un responsable des opérations de la police d’Oslo, Brian Skotnes, aux médias sur place.

«Un objet non explosé, semblant être une grenade à main, a également été trouvé. Nous l’avons fait exploser», a-t-il dit.

Aucun autre détail n’a été fourni sur les circonstances de l’incident ni sur l’identité du suspect arrêté.

Selon la radiotélévision publique NRK, il s’agirait d’une personne mineure.

«Nous recherchons d’autres suspects. Nous partons de l’idée qu’il pourrait y avoir plusieurs personnes impliquées», a précisé Brian Skotnes.

Des photos prises par des témoins et publiées dans la presse montraient une grenade gisant sur un passage clouté, vraisemblablement l’engin que la police a détruit de façon contrôlée.

La police a dressé un périmètre de sécurité et demandé aux riverains de rester chez eux pendant qu’elle cherchait à vérifier la présence éventuelle d’autres engins explosifs.

La Norvège connaît un taux de criminalité peu élevé mais elle a notamment été éclaboussée ces derniers mois par la guerre des gangs qui sévit en Suède voisine.

