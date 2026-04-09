Pollution à Galmiz: plusieurs centaines de poissons morts

Keystone-SDA

Plusieurs centaines de poissons ont été retrouvés morts mercredi vers 20h dans le canal de Galmiz (FR). Malgré des recherches menées dans le secteur, la cause de la pollution, qui a impacté l'écosystème, n’a pas pu être déterminée.

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(Keystone-ATS) «L’eau contaminée a été diluée en y injectant de l’eau fraîche, afin de minimiser autant que possible les effets sur la population piscicole», a indiqué jeudi la police cantonale fribourgeoise. Un échantillon d’eau a été prélevé et est en cours d’analyse pour essayer d’identifier la cause de la pollution.

Pour tout complément d’information, le Service de l’environnement doit être contacté, a ajouté la police.