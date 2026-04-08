La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Quatre militaires blessés dans l’accident d’un Duro à Hinwil (ZH)

Keystone-SDA

L'accident d'un véhicule militaire de type Duro dans un giratoire, mercredi après-midi à Hinwil (ZH), a fait quatre blessés, issus d'une école de recrues basée à Coire. Ces derniers ont été hospitalisés, dont un par hélicoptère.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident est survenu dans un giratoire géant auquel aboutissent notamment une autoroute, une semi-autoroute et une route cantonale. Ce giratoire entoure à la fois un site de la police cantonale et un circuit de tests du TCS.

Le véhicule de transport de troupes a basculé sur le flanc, indique à Keystone-ATS un porte-parole de l’armée suisse. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. Ce dernier a mobilisé de nombreuses ambulances et un hélicoptère de la Rega, selon le site en ligne du journal régional Zürcher Oberländer. La justice militaire a ouvert une enquête.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision