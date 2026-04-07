Transfert de Moutier: modification des surfaces d’assolement

Keystone-SDA

Le transfert de Moutier implique une modification des statistiques foncières nationales. La Confédération a en effet adapté les contingents de surfaces d'assolement entre les cantons de Berne et du Jura.

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(Keystone-ATS) La gestion de 76 hectares de terres arables de première qualité est transférée du canton de Berne au canton du Jura. Le contingent bernois est réduit de 82’125 à 82’049 hectares, alors que la part jurassienne passe de 15’000 à 15’076 hectares, selon une décision publiée mardi dans la Feuille fédérale et signée par le conseiller fédéral en charge de l’environnement Albert Rösti.

Les zones de rotation des cultures servent à garantir la sécurité alimentaire à long terme en cas de crise. Chaque canton est tenu par la loi de conserver une superficie minimale de ces zones sur son territoire. Or, le rattachement de Moutier au canton du Jura le 1er janvier dernier a modifié les frontières cantonales.