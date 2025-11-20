La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Ukraine: Donetsk et Lougansk passeraient en mains russes

Keystone-SDA

Une proposition de plan de paix soutenue par Washington et dont l'AFP a vu une copie prévoit que la Crimée ainsi que les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est de l'Ukraine "seront reconnues de facto comme russes, y compris par les Etats-Unis".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon ce projet en 28 points, deux autres régions, celles de Kherson et Zaporijjia dans le sud, seraient partagées selon le tracé de l’actuelle ligne de front.

Le texte prévoit aussi que l’armée ukrainienne serait limitée à 600’000 militaires, que l’Otan s’engagerait à ne pas stationner de troupes en Ukraine, mais que des avions de combat européens seraient basés en Pologne.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

