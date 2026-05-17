Un adversaire de Trump au sein des républicains battu en Louisiane

Keystone-SDA

Le sénateur républicain Bill Cassidy, partisan il y a cinq ans de destituer Donald Trump pour l'assaut meurtrier sur le Capitole, a perdu la primaire de son parti en Louisiane. Des projections placent la candidate soutenue par le président américain devant lui.

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(Keystone-ATS) Illustrant la mainmise de Donald Trump sur le parti, Bill Cassidy s’est hissé seulement à la troisième place de la primaire. Il perd ainsi ses chances de participer au vote final prévu le 27 juin et de rempiler pour un troisième mandat, selon des projections des chaînes CNN et NBC News. Il est arrivé derrière Julia Letlow, la candidate de Trump, et le secrétaire au Trésor de l’Etat, John Fleming.

Sur son réseau Truth Social, M. Trump a adressé sans attendre ses «félicitations à Julia Letlow pour sa campagne fantastique qui a battu le sénateur sortant avec un score record». «La déloyauté de cet homme envers celui qui l’a fait élire appartient à l’histoire, et c’est beau de voir que sa carrière politique est maintenant finie!»

Critiques

Le locataire de la Maison Blanche est actuellement affaibli par les frustrations économiques et les divisions qui minent le camp républicain à propos de la guerre contre l’Iran. Mais son influence reste forte parmi les votants très conservateurs qui dominent lors des primaires du parti.

Bill Cassidy a été l’un des sept sénateurs républicains favorables à la destitution de Donald Trump en 2021. Il a par ailleurs contribué par son vote à confirmer Robert Kennedy Jr comme secrétaire américain à la Santé avant d’avoir des occasions de le critiquer.

Ancien médecin et président de la commission Santé du Sénat, il a notamment contesté les nouvelles recommandations sur la politique vaccinale des enfants.