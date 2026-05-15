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Un camion-citerne se renverse dans un champ à Sâles (FR)

Keystone-SDA

Un camion-citerne s'est renversé vendredi dans un champ à Sâles (FR), en Gruyère. Blessé, le conducteur, âgé de 43 ans, a été ausculté sur place par les ambulanciers. La partie citerne du véhicule est restée intacte, aucune fuite n'a été constatée.

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(Keystone-ATS) Le chauffeur circulait depuis la route principale en direction de Sâles lorsque, pour des raisons que l’enquête devra tenter d’établir, il a perdu la maîtrise de son véhicule, a indiqué vendredi la Police cantonale fribourgeoise. Il a alors quitté la chaussée, avant de se renverser sur le flanc dans un champ.

Les sapeurs-pompiers du bataillon Sud sont intervenus, afin de remettre en état la route ainsi que le terrain, précise le communiqué. Aucune pollution n’a été constatée. Le camion a été pris en charge par un garage de service.

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