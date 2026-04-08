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Un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures

Keystone-SDA

Les auditions d'une partie des neuf prévenus dans l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana (VS) ont repris ce mercredi. Pas moins de cinq d'entre elles sont prévues en l'espace d'une semaine. Cette troisième série d'auditions a débuté par un refus de s'exprimer.

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(Keystone-ATS) L’ex-responsable de la sécurité en protection incendie de la commune de Chermignon s’est présenté mercredi devant le pool de procureures en charge de l’affaire. Son audition n’aura duré qu’un quart d’heure.

«Mon client a fait valoir son droit de se taire parce qu’il n’a pas encore eu accès au dossier», a expliqué son avocat Fabien Mingard, interrogé par Keystone-ATS.

«Sa première audition étant passée, le MP devrait, en principe, désormais le lui permettre. J’en ai d’ailleurs fait la demande en ce sens, dès ce matin après l’audition. Mon mandant répondra aux questions du MP dès qu’il aura accès au dossier», a-t-il ajouté

L’adjoint de l’ancien chef du service de sécurité de Crans-Montana (2020-2024) sera entendu jeudi, avant un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle, vendredi.

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