Une mère et son fils secourus sur le lac de la Gruyère

Keystone-SDA

La police a secouru jeudi après-midi deux personnes sur une presqu'île temporaire du lac de la Gruyère, à hauteur de Morlon (FR). Cette mère et son fils se sont aventurés sur cette langue de terre avant de se retrouver dans l'impossibilité de faire demi-tour.

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(Keystone-ATS) C’est un tiers qui a donné l’alerte jeudi vers 16h30, après avoir aperçu deux personnes en difficulté sur une presqu’île du lac de la Gruyère.

Selon les premiers éléments recueillis, une mère et son fils s’étaient aventurés sur cette langue de terre, accessible par le bas niveau du lac, indique vendredi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Ils ont ensuite été surpris par le fort courant, qui les a empêchés de regagner la rive.

Une patrouille de la police cantonale est alors intervenue avec des spécialistes de la police du lac. Ils ont pu secourir les deux personnes, qui s’en sont sorties indemnes, à l’aide de cordages.

La police du lac rappelle que traverser la Sarine à pied, dans le lit du lac de la Gruyère, comporte actuellement des risques importants, comme l’enlisement dans la boue, les chutes dues à l’instabilité des berges et le danger d’être surpris par le courant ou par une montée soudaine des eaux.