Vernier ne peut soutenir le projet d’académie du Servette en l’état

Keystone-SDA

La Ville de Vernier (GE) ne peut soutenir en l'état le projet d'académie du Servette FC à la Crotte-au-Loup. Elle critique les dernières exigences du Canton, mais reste ouverte à la discussion si celui-ci "revient à de meilleures intentions".

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(Keystone-ATS) Le Conseil administratif a relayé cette décision lors de la première séance du Conseil municipal fin mars, a déclaré vendredi son édile en charge des sports Martin Staub à Keystone-ATS, confirmant une information de la Tribune de Genève. En cause, la dernière demande des services cantonaux à l’égard de la Ville.

Le projet, prévu pour 2031, avait été redimensionné une première fois il y a quelques années. La municipalité avait alors alerté le Canton sur le fait que six terrains de football provoqueraient des nuisances excessives pour les riverains. Certains d’entre eux se seraient retrouvés avec des matchs en face de leur habitation.

Une solution à quatre terrains était étudiée, dégageant la possibilité d’une zone tampon avec une utilisation moins lourde et une valeur ajoutée pour la communauté. Mais le Canton a récemment demandé à la ville d’acheter cette surface intermédiaire.

Une exigence inacceptable pour le Conseil administratif. «C’est un projet cantonal» qui vise à libérer le site actuel des jeunes du Servette à Genève, selon M. Staub.

«Nous n’avons jamais soutenu de manière active le projet» mais «nous avons travaillé positivement dans l’intérêt public», insiste-t-il. «Au minimum, il faut que celui-ci ne fasse pas peser de contraintes énormes» pour Vernier et ses habitants, ajoute-t-il.

L’approche de la municipalité n’a pas changé. «Si le Canton revenait à de meilleures intentions, nous sommes ouverts à une relance des discussions», dit M. Staub.