Vers un nouvel arrangement musical de la Rauracienne

Keystone-SDA

Il faut réaliser un nouvel arrangement de la Rauracienne, l'hymne officiel du canton du Jura, sans toutefois toucher aux paroles et à la mélodie. Le Gouvernement appuie une motion qui sera débattue mercredi demandant de revoir son interprétation par des musiciens du Jura et d'instaurer sa déclinaison dans des formats qui permettent son apprentissage par la population.

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(Keystone-ATS) Le support sonore de la Rauracienne, généralement utilisé lors des manifestations officielles, est un enregistrement du siècle dernier. Le motionnaire, le Centriste Bernard Studer, estime que le style est un peu lourd, pompeux, voire martial et ne correspond plus à l’air du temps. Il s’agit d’un enregistrement de la Chorale du Brassus accompagné par le Collège des cuivres de Suisse romande.

«Trois quarts de siècle après la sortie de la Rauracienne dans sa forme actuelle, il serait opportun de pouvoir disposer d’un nouvel arrangement musical», relève le député. Il préconise une partition incluant les voix d’un choeur mixte et celles des musiciens d’une harmonie d’une part, d’un ensemble de cuivres d’autre part et d’un nouvel enregistrement interprété par des Jurassiens.

Pour le motionnaire, la Rauracienne mérite ce nouveau support qui lui permettrait de continuer à accompagner les événements qui jalonnent la vie, non seulement de l’Etat jurassien, mais de toute la société. Conscient de son rôle symbolique et fédérateur, le Parlement l’a proclamée le 21 juin 1990 hymne officiel de la République et canton du Jura.

C’est le 1er octobre 1950 que le texte de la nouvelle Rauracienne, rédigé par les dirigeants séparatistes Roland Béguelin et Roger Schaffter, était présenté à l’occasion de la 3e Fête du peuple jurassien. Les paroles, qui dataient de 1830, avaient été réécrites pour les adapter à la lutte autonomiste.