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Violences sexuelles: les plaintes contre Bruel «seront regroupées»

Keystone-SDA

L'ensemble des plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel "seront regroupées au parquet de Nanterre compétent en raison du domicile" de l'acteur et chanteur, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau. L'artiste est visé par au moins quatre plaintes.

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(Keystone-ATS) «A ma connaissance à l’heure actuelle», Patrick Bruel fait l’objet de quatre plaintes en région parisienne, a-t-elle précisé dimanche sur RTL, sans compter celle annoncée par l’animatrice Flavie Flament, déposée auprès du doyen des juges d’instruction à Paris mais dont le parquet n’a pas encore été formellement notifié.

«Il y en a sans doute de plus anciennes, je ne sais pas si elles seront reprises à Nanterre», a précisé la magistrate.

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