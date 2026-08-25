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Auch der Kanton Uri lockert das Feuerverbot

Keystone-SDA

Nach flächendeckenden Niederschlägen und gesunkenen Temperaturen hat die Urner Sicherheitsdirektion das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot aufgehoben. Im Wald und innerhalb von 50 Metern zum Waldrand dürfen jedoch weiterhin keine Feuer entfacht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im sonstigen Kantonsgebiet darf die Bevölkerung befestigte Feuerstellen wieder benutzen, wie die Sicherheitsdirektion am Dienstag mitteilte. Verboten bleiben im Kanton Uri: Feuer auf unbefestigten Feuerstellen, das Abbrennen von Feuerwerk, Höhenfeuer, sogenannte «Himmelslaternen», das Wegwerfen von brennenden Raucherwaren oder Streichhölzern.

Die Feuerwehrorganisationen dürfen fest eingerichtete Feuerstellen für Übungs- und Ausbildungszwecke benutzen.

Das absolute Feuer- und Feuerwerksverbot galt in Uri seit dem 16. Juli. Auch die Zentralschweizer Kantone Zug und Luzern beschlossen in den vergangenen Tagen Lockerungen der Feuerverbote nach Niederschlägen.

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