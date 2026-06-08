Bündner Fachhochschulzentrum soll Mitte 2028 bereit sein

Keystone-SDA

Am Montag hat der Kanton Graubünden über die Fortschritte eines seiner grössten Bauprojekte informiert. Knapp eineinhalb Jahre sind seit dem Spatenstich für das neue Bündner Fachhochschulzentrum in Chur GR vergangen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aktuell laufen die Arbeiten am Rohbau. Diese sollen gemäss Informationen des Kantons bis im Herbst 2026 abgeschlossen sein. Anschliessend beginnt der Einbau der Fassade. Läuft weiterhin alles nach Plan, soll das neue Fachhochschulzentrum Mitte 2028 bereit sein.

Das Gesamtprojekt – inklusive der Instandsetzung der Liegenschaft an der Pulvermühle 68 – kostet rund 178 Millionen Franken. Es handelt sich um eines der grössten Hochbauvorhaben des Kantons.

Mit dem Bau des neuen Fachhochschulzentrums werden künftig Lehre und Forschung für die Studierenden und die Mitarbeitenden an einem Standort vereint. Heute ist die Fachhochschule auf fünf Standorte in neun Gebäuden in Chur verteilt.