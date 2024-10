Aufstieg zum Eiger – Einen Fehltritt vom Absturz entfernt

Der Eiger im Berner Oberland gehört zu den berühmtesten Bergen der Alpen. Die Nordwand des 3'967 Meter hohen Kult-Gipfels und seine weiteren anspruchsvollen Routen ziehen erfahrene Bergsteiger:innen aus aller Welt an.

Matthias Lüscher, Reporter des Schweizer Fernsehens SRF, und Laura Bomio, Grindelwalds erste weibliche Bergführerin, führen uns in dieser spektakulären Dokumentation über die berühmte Mittellegigrat-Route auf den Gipfel. Lüscher ist die 13. Person, die Bomio auf dieser Route zum Gipfel geführt hat.

Die Bergtour auf den Eiger (3967m ü. M.) ist nichts für schwache Nerven. Links und rechts geht’s mehrere 1000 Meter in die Tiefe, bei Lüscher löst das mehr Faszination als Angst aus. Der schmale Grat zwischen Glück und Unglück erlebte Bomio schon am eigenen Leib, als ein Gast am Mittellegigrat ausrutschte und sie ihn glücklicherweise im richtigen Moment halten konnte.

Gut 50 Jahre nach der Matterhorn Erstbesteigung gelang 1921 dann auch die Erstbesteigung des Eigers über den Mittellegigrat. Über 20 Jahre versuchten unzählige Bergsteiger eine Route über den äusserst schwierigen Grat zu finden. Drei Grindelwaldner Bergführern und einem Japaner gelang dann das scheinbar Unmögliche. Heute, 100 Jahre später, hat der Berg und der Grat nichts an seiner Anziehungskraft und Schwierigkeit verloren.

