Berner Auerhühner sollen bedrohte Population in Deutschland stärken

Keystone-SDA

Junge Auerhühner aus Bern sind in Deutschland ausgewildert worden. Die sieben im Tierpark Bern aufgezogenen Vögel sollen die bedrohte Auerhuhn-Population im Thüringer Schiefergebirge stärken.

(Keystone-SDA) Der Tierpark Bern ist einer der wenigen Zoos, die Auerhühner halten und erfolgreich züchten, wie er am Donnerstag mitteilte. Die Zucht der grössten Hühnervogelart gilt als schwierig.

Die Auswilderung war Teil eines umfassenden Artenschutzprogramms, das der Thüringer Forst seit Jahren verfolgt, um das Überleben dieser imposanten Hühnervögel in der Region zu gewährleisten.

Auerhühner sind in Mitteleuropa selten und stark gefährdet. Die Bestände nehmen seit Jahrzehnten deutlich ab. Bekannt sind die Vögel vor allem für ihr spektakuläres Balzverhalten. Dabei stolzieren die Auerhähne mit gefächertem Schwanz, gesenkten Flügeln, gesträubten Bartfedern und hochgestrecktem Hals umher.

Im Frühling 2025 seien im Tierpark zwölf Jungvögel, drei Weibchen und neun Männchen herangewachsen. Sieben seien nun ausgewildert worden, die übrigen an andere europäische Zoos und Tierparks.