Bernhard Alpstaeg soll FCL-Aktienmehrheit korrekt erworben haben

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Das Bezirksgericht Luzern heisst eine Klage des entmachteten FCL-Besitzers Bernhard Alpstaeg gegen die FCL Holding AG gut. Demnach hat Alpstaeg die Aktienmehrheit rechtmässig erworben.

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(Keystone-SDA) Die FCL Holding AG wird darin dazu verpflichtet, Alpstaeg im Aktienbuch wieder als Eigentümer der umstrittenen «Stierli-Aktien» einzutragen. Weiter seien die Beschlüsse der FCL-Generalversammlung vom 21. Dezember 2022 aufzuheben, bei der Alpstaeg die Aktienmehrheit entzogen wurde.

Das am Dienstag an die Parteien versandte Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es liegt Keystone-SDA vor.

Der Rechtsstreit dreht sich um 25 Prozent der FCL-Aktien. Diese hatte Bernhard Alpstaeg 2015 vom früheren FCL-Präsidenten Walter Stierli übernommen. Nach Darstellung der FCL-Führung verlief der Kauf unrechtmässig. Die FCL Holding AG kann das Urteil nun innert 30 Tagen anfechten.